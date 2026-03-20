Benjamin Hoffmann, La Guerre des os

« Bientôt toute cette énergie et cette violence, toute sa démesure et son obsession se focalisent sur une seule personne, un adversaire à sa taille, aussi acharné qu’il est vindicatif, aussi orgueilleux qu’il est mégalomane, un rival qu’il va d’autant plus haïr qu’il a commencé par l’aimer. »

À la fin du XIXe siècle, deux scientifiques américains, Charles Marsh et Edward Cope, se livrent une compétition sans merci pour exhumer des squelettes de dinosaures et régner sur la paléontologie naissante. Afin de gagner cette guerre des os, Marsh, Cope et leurs mercenaires emploieront tous les moyens : le vol, la corruption, l’espionnage et la violence.

Dans leur quête de fossiles géants, ils rencontrent Buffalo Bill et le chef sioux Red Cloud, le général Custer et le président Ulysses S. Grant, au temps où les États-Unis sont transformés par la conquête de l’Ouest et la guerre de Sécession, la Ruée vers l’or et la première voie ferrée transcontinentale. Illustré de documents d’époque, ce récit haletant retrace la naissance de la science et de l’Amérique moderne et devient parabole de la soif de connaissances et de reconnaissance.