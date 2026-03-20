Épistémocritique, n° 27 : "Bande dessinée et partage des savoirs" (dir. Margot Renard et Axel Hohnsbein)

Ce second volet consacré à la vulgarisation en bande dessinée s’intéresse plus spécifiquement à la discipline historique. Cette livraison d’Épistémocritique vise ainsi à contribuer à l’histoire éditoriale de ce segment en présentant deux types de textes – des études académiques et des témoignages directs d’acteurices du milieu – permettant de faire rayonner la richesse des échanges existant entre le monde universitaire et le monde des arts. Ce croisement d’analyses et de témoignages montre à quel point l’histoire en tant que discipline demeure pionnière dans sa façon d’élaborer des méthodes de transmission des savoirs, permettant à l’ensemble de la bande dessinée de vulgarisation de se développer par la suite.

Sommaire

Axel Hohnsbein et Margot Renard

Bande dessinée et partage des savoirs. Introduction au second numéro

Popularising Knowledge with Comics. Introduction to the Second Issue

Dossier thématique

Christophe Meunier

Quand la BD vient au secours du « roman national » : l’aventure éditoriale de l’Histoire de France en bandes dessinées de Larousse

When Comics Come to the Rescue of the “National Narrative”. The Publishing Adventures of Larousse’s Histoire de France en bande dessinée

Nicolas Labarre

Les comic books de l’Association of American Railroads (1952-1960), entre bande dessinée documentaire et relations publiques

Making Sense of the Comic Books Produced by the Association of American Railroads (1952-1960), from Documentation to Public Relations

Julie Gallego

Valérie Mangin et Alix, passeurs d’Histoire

Valérie Mangin and Alix, Mediators of History

Christiane Connan-Pintado

Récits d’esclavage en bande dessinée et vulgarisation du savoir historique

De quelques tendances contemporaines dans l’édition pour la jeunesse

Comic Book Accounts of Slavery and the Popularization of Historical Knowledge. Some Contemporary Trends in Children’s Publishing

Éclairages

Sylvain Venayre

Autoportrait de l’historien en scénariste

Self-Portrait of the Historian as a Graphic Novel Writer

Pochep

« L’histoire alimentait mon petit théâtre imaginaire » : quelques réflexions sur la vulgarisation historique en bande dessinée

“History Fueled my Little Imaginary Theater”: Some Thoughts on Popularizing History Through Comic Books

Aliénor Gandanger

La recherche à l’épreuve de la bande dessinée : produire un récit graphique sur les marraines de guerre

Research Versus Comics: Producing a Graphic Story about French Wartime Godmothers

Entretiens

Florent Perget, Sébastien Carcelle et Laurent Houssin

« Faire découvrir l’agroécologie et l’anthropologie par le roman graphique » : entretien avec Sébastien Carcelle et Laurent Houssin, auteurs de Sertão. En quête d’agroécologie au Brésil (Futuropolis, 2024)

“Introducing Agroecology and Anthropology Through Graphic Novels”: Interview with Sébastien Carcelle and Laurent Houssin, Authors of Sertão. En quête d’agroécologie au Brésil (Futuropolis, 2024)

Valentine Cuny-Le Callet et Louis-Antoine Dujardin

Chercheurs, conteurs et saltimbanques : éditer la bande dessinée du réel

Scholars, Storytellers, Entertainers. Publishing Non-Fiction Comics







