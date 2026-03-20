Nouvelle Revue Neuchâteloise, n° 167 : "Isabelle de Charrière, d’Utrecht à Colombier. Une femme de lettres engagée au siècle des Lumières" (dir. Guillaume Poisson, Michel Schlup )

Née en 1740, au château de Zuylen, près d’Utrecht, la romancière Isabelle de Charrière est devenue Neuchâteloise en épousant en 1771 un gentilhomme suisse résidant au manoir du Pontet, à Colombier. Personnalité brillante, d’une grande indépendance d’esprit, portant un regard critique sur son siècle, Isabelle de Charrière se distingue par la richesse de sa production littéraire.

Cette œuvre foisonnante mérite d’être découverte. On s’en convaincra à la lecture de ce volume publié par la Nouvelle Revue neuchâteloise

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Quel singulier destin que celui de cette femme de lettres issue d’une des premières familles nobles des Pays-Bas !

Née en 1740, au château de Zuylen, près d’Utrecht, elle devient « neuchâteloise » en épousant, en 1771, Charles-Emmanuel de Penthaz, un gentilhomme suisse résidant au manoir du Pontet à Colombier. Personnalité brillante, d’une grande indépendance d’esprit, portant sur son siècle un regard critique, elle se distingue en écrivant des romans et des essais composés dans une langue subtile et élégante qui lui valent une certaine renommée. Son premier roman, publié en 1784 – les Lettres neuchâteloises - fait date dans notre histoire littéraire. Fourmillant d’observations caustiques sur les mœurs des Neuchâtelois, il causa un petit scandale dans la Principauté.

L’écrivaine est aujourd’hui bien connue dans le monde des lettres. Son œuvre romanesque, théâtrale et musicale a déjà fait l’objet de nombreuses études. La critique s’est aussi intéressée à ses remarquables talents d’épistolière.

Toutefois, cette œuvre foisonnante permet encore des découvertes. On s’en convaincra en découvrant ce cahier de la Nouvelle revue neuchâteloise où quelques charriéristes passionné-es ont choisi de nous dévoiler des aspects particuliers et inédits de la vie et de l’œuvre de l’auteure. Ce cahier s’ouvre par une courte biographie suivie d’une ample chronologie illustrée, émaillée de citations d’Isabelle de Charrière.

Sous la direction de Guillaume Poisson (Institut Benjamin Constant) et de Michel Schlup (ancien Directeur de la Bibliothèque de Neuchâtel), avec Valérie Cossy, Claire Jaquier, Timothée Léchot, Sylvie Moret Petrini, Martine Noirjean de Ceuninck, Virginie Pasche et François Rosset.

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Dans les médias :

Isabelle de Charrière, une femme moderne à l’origine d’un petit scandale, RTN, 06.12.2025.

Belle et Isabelle de retour au Palais DuPeyrou à Neuchâtel, Swiss-Spectator.ch, 07.12.2025.

La Hollandaise du Pontet, Littoral Région, n°4922, 16.01.2026, p. 6.