Serbica, n° 30 : "La littérature et la culture serbes dans le contexte francophone"

Dans son dernier numéro, la revue électronique Serbica - dirigée par Milivoj Srebro, maître de conférences à l’Université Bordeaux Montaigne - propose un dossier spécial consacré aux rapports culturels franco-serbes, accompagné d’un ensemble thématique dédié à la poésie serbe.

Ce dossier s’inscrit dans un programme de recherche de longue haleine mené depuis 2019 en collaboration avec la Matica srpska et prolonge les réflexions engagées dans les numéros 25 et 26 de Serbica. Sa première partie, dédiée à l’enseignement et à la recherche, retrace soixante-dix ans d’études yougoslaves et serbes à Bordeaux et réévalue le rôle de figures majeures telles que Georges Luciani, Jean Descat et Danilo Kiš, tout en proposant des comparaisons institutionnelles et pédagogiques entre la Serbie et la France au XIXᵉ siècle. La section « Littérature » analyse la réception française d’Ivo Andrić, la présence des thèmes serbes dans l’œuvre de Sonja Delzongle, ainsi que les regards portés par des écrivains français contemporains sur la Serbie, notamment à travers l’œuvre d’Emmanuel Ruben. Un volet consacré à la peinture s’attache à la période parisienne de Ljubica Sokić, mettant en lumière les échanges artistiques franco-serbes du XXᵉ siècle.

La seconde partie du volume est consacrée à la poésie. Elle réunit des traductions inédites de Petar II Petrović Njegoš, Branko Miljković et Matija Bećković, ainsi que de plusieurs poètes contemporains confrontés aux « temps troubles » de l’histoire récente. Ces traductions sont accompagnées de commentaires critiques destinés à faciliter, pour le lectorat francophone, la lecture et l’interprétation des poèmes traduits.

Par la diversité de ses approches, ce numéro réaffirme la vocation de Serbica comme espace privilégié de dialogue critique entre les cultures serbe et francophone.

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Sommaire en ligne…

I. LA LITTERATURE ET LA CULTURE SERBES DANS LE CONTEXTE FRANCOPHONE

Avant-propos

1. ♦ Enseignement et recherche ♦

« Soixante-dix ans d’études yougoslaves et d’études serbes à Bordeaux », par Andja Srdić

« Danilo Kiš, un sujet tabou », par Milivoj Srebro

« Les instituteurs en Serbie et en France au XIXe siècle », par Ana Vujović et Thierry Truel

2. ♦ Littérature ♦

« Ivo Andrić dans les miroirs croisés des ouvrages de référence français », par Milivoj Srebro

« Les thèmes serbes dans l’œuvre de Sonja Delzongle », par Velimir Mladenović

« Écrivains français en Serbie : voyage à travers la Serbie d’Emmanuel Ruben », par Pavle Sekeruš et Velimir Mladenović

3. ♦ Peinture ♦

« La période parisienne de Ljubica Sokić et ses liens avec la famille Barbezat », par Dijana Metlić

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II. POÉSIES & COMMENTAIRES

Textes traduits par Vladimir André Cejovic et Anne Renoue,

1. ♦ Petar II Petrović Njegoš : Une nuit plus précieuse que les siècles ♦

« L’éros sublimé dans le poème Une nuit plus précieuse que les siècles », par Duško Babić

Une nuit plus précieuse que les siècles, traduction intégrale du poème

2. ♦ Branko Miljković : Les Sonnets tragiques ♦

« Entre la limpidité de la forme et l'énigme du sens », par Marko Avramović

Les Sonnets tragiques, traduction du cycle composé de quinze sonnets

3. ♦ La poésie en des « temps troubles » : quatre poèmes ♦

« La poésie en des ‘temps troubles’ », par Milivoj Srebro

Traduction de quatre poèmes :

Gojko Djogo : La Visite ;

Milosav Tešić : Perquisition de la maison ;

Stevan Tontić : Le buste de Branko Ćopić ;

Andjelko Anušić : Supplique pour une maison

4. ♦ Matija Bećković : Trois poèmes ♦

« Portrait du poète », par Jovan Delić

Traduction des poèmes :

Si je savais fièrement me dresser ;

La Plaine de Kosovo ;

Le Poignard

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