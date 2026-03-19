Lecture et discussion avec la poète Gail McConnell (Sorbonne nouvelle)

Sarah Montin et Virginie Trachsler pour l'Atelier POEM (Sorbonne-Nouvelle), avec le soutien de LOOP et ERIN, ont le plaisir de vous inviter à une séance consacrée à la poète nord-irlandaise Gail McConnell, le jeudi 26 mars de 17h30 à 19h, en salle B113 (Sorbonne Nouvelle, campus Nation). Gail McConnell fera une lecture de ses poèmes, suivie d'une discussion. Toutes et tous sont bienvenus.

Gail McConnell est originaire de Belfast. Elle est l'auteure de deux pamphlets poétiques : *Fothermather* (Ink Sweat & Tears, 2019) et *Fourteen* (Green Bottle Press, 2018), ainsi que d'un recueil intitulé The Sun Is Open (2021). The Sun Is Open passe au crible une boîte d’archives contenant des documents publics et privés liés à la vie et à la mort du père de l’auteure, assassiné par l’IRA devant leur domicile de Belfast en 1984. Alternant entre les voix de l’enfant et de l’adulte, entre le passé et le présent, ce recueil tente de décoder les fragments laissés derrière et, à partir de ceux-ci, de reconstituer une histoire et une vie. Elle est également maître de conférences en Littérature à la Queen’s University de Belfast et l’auteure de Northern Irish Poetry and Theology (Palgrave, 2014).