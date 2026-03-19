Vous avez dit problématique : Quels critères de définition pour quelles œuvres ? (Paris 8, Saint-Denis)

La journée d’études "Vous avez dit problématique ? Quels critères de définition pour quelles œuvres ?", inscrite dans le programme de recherche AVISA, a pour objectif d’interroger les enjeux éthiques, esthétiques et éditoriaux que ces textes soulèvent. Conçue en présentiel et en distanciel, elle débutera par la présentation de travaux académiques récents et décisifs pour cette réflexion. Elle se poursuivra l’après-midi par des études de cas et par un échange avec un·e éditeur·ice spécialisé·e dans la Dark Romance — par exemple issu·e d’une maison telle que Hugo Publishing — afin d’introduire de manière concrète les pratiques éditoriales contemporaines confrontées à ces contenus sensibles. Cette mise en perspective servira de point de départ à un travail collectif de définition portant sur les catégories de « problématicité », mais aussi de contextualisation socio-historique. Destiné aux chercheur·euse·s, doctorant·e·s et professionnel·le·s du livre, la journée d’études vise à offrir un espace méthodologique partagé où réflexion critique pluri-disciplinaire et exploration de stratégies éditoriales se conjuguent pour penser la responsabilité et la médiation autour de ces textes. Une attention sera portée à l’orientation de notre réflexion : elle ne vise pas à censurer les œuvres mais à questionner les modalités de leur réception. Son enjeu est d’évaluer en quoi la sacralisation de l’art dans nos sociétés occidentales contemporaines donne toute impunité à l’artiste et érige l’œuvre au rang de discours inspiré, sacré, intouchable.

Les questions que nous aborderons au sujet de la problématicité d’une œuvre artistique sont les suivantes :

1) Le caractère problématique des œuvres tient-elle à la problématicité de son auteur·ice, responsable de violences sexuelles et sexistes ? Si oui, la révélation de ces faits modifie-t-elle notre rapport à ses œuvres (ex : Simone de Beauvoir, Michel Tournier) ? Que faire face à des artistes patrimoniaux dont les agissements ont été problématiques mais qui ne sont pas reconnus comme tels (ex : Victor Hugo, Guy de Maupassant) ? La consécration, au sens propre, de l’artiste rend-t-elle sa vie exemplaire ?

2) Tient-elle à la problématicité du sujet traité ? Ce critère peut-il être pensé indépendamment, ce qui expose au risque de censure, ou doit-il toujours être corrélé au comportement réel de l’artiste vis-à-vis du sujet traité ?

3) Est-elle liée à la problématicité du traitement de ce sujet ? Pourquoi n’est-il pas problématique que des victimes de violences traitent du sujet de l’abus ? Le discours d’auteur.ice de ces mêmes violences demande-t-il toujours à être accompagné ? Vaut-il nécessairement apologie ?

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Programme

9h-9h30 : Accueil des participant·es et remerciements. Armel Dubois-Nayt (Université Paris 8 – des créations, laboratoire TransCrit » et Réjane Hamus-Vallée (UEVE -Paris Saclay, Centre Pierre Naville)

9h30 : Introduction. Sarah Crépieux-Duytsche (Université Bordeaux Montaigne, CRAH Pariset), Elodie Pinel (Paris-Nanterre, CSLF), Coraline Refort (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV).

Session 1: Arts, VHSS, éthique et responsabilité : Penser les œuvres controversées.

Présidence : Réjane Hamus-Vallée (Université Évry Paris Saclay, Centre Pierre Naville)

9h 45 : Coraline Refort (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV), Sarah Crépieux-Duytsche (Université Bordeaux Montaigne, CRAH Pariset), « Du tableau à la pellicule quels outils pour définir et analyser les comportements et actes problématiques ? »

10h05 : Caroline de San Martin (Université de Paris 1, FEMIS), « Mais qu’est-ce que tu me racontes ? Quand la mise en scène se doit d’intervenir »

10h25 : Laurence Schnitzler (Université de Toulouse II - Jean Jaurès, LLACREATIS), « Ces œuvres qui veulent bien faire »

10h45 : questions et discussion.

11h 00 : Pause-café.

Session 2 : Comment aborder la problématicité des œuvres en féministe et en philosophe.

Présidence : Maud Pérez-Simon (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, CERAM/IUF)

11h15 : Armel Dubois-Nayt (Université Paris 8, TransCrit), " 'Back to the 70s': relire les féministes radicales anglophones pour affronter les œuvres problématiques".

11h 35 : Elodie Pinel (Paris-Nanterre, CSLF), « L’œuvre problématique en jeu »

11h55 : Albain le Garroy (Université de la Rochelle, PoliCEMIES), “Penser la fiction pédo-criminelle : réception et utilité”.

12h15 : questions et discussions.

12h30 : Pause déjeuner

Session 3 : Enjeux de protection des chercheur·es et des publics face aux œuvres problématiques.

Présidence : Elodie Pinel (Paris-Nanterre, CSLF)

14h00 : Anne-Claire Marpeau (Université de Strasbourg, Configurations Littéraires et UMR Héritages) et Parand Danesh (EHESS, CESPRA) : Être chercheur·euse face aux violences sexistes et sexuelles dans les textes : le modèle du Réseau International de Chercheurs et Chercheuses à l'Épreuve des Violences Extrêmes (RICEVE)

14h20 : Retour d’expériences et échanges de pratique au sein d’AVISA.

15h00 : Entretien avec Arthur de Saint-Vincent (Hugo Publishing) autour de la question : « Quelle stratégie éditoriale a-t-elle été pensée pour accompagner la lecture des plus jeunes ? »

15h30 Table ronde : « la lecture et l'enseignement des textes problématiques » animée par Sarah Delale (Paris 8, FabLitt), avec la participation de Anne Grand d'Esnon (ENS Lyon, Triangle), Anne-Claire Marpeau (Université de Strasbourg, Configurations Littéraires et UMR Héritages) et de Marie-Jeanne Zenetti (Université Lumière Lyon 2, Passages Arts & Littératures (XX-XXI)),

16h15 : Clôture créative - Lorraine Alexandre (artiste plasticienne), “Œuvres problématiques : Interroger les espaces et les strates de réception des œuvres en partant de la création elle-même”

16h30 : Réjane Hamus-Vallée (Université Évry Paris Saclay, Centre Pierre Naville), Synthèse des travaux de la journée.

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Comité d’organisation :

Sarah Crépieux-Duytsche (Université Bordeaux Montaigne, CRAH Pariset)

Armel Dubois-Nayt (Université de Paris 8 - des créations, TransCrit)

Réjane Hamus-Vallée (Université Évry Paris Saclay, Centre Pierre Naville)

Anne-Claire Marpeau (Université de Strasbourg,Configurations Littéraires et UMR Héritages)

Élodie Pinel (Paris-Nanterre, CSLF)

Coraline Refort (Université Sorbonne Nouvelle, IRCAV)

Journée d’étude organisée grâce au soutien du Centre Pierre Naville (UEVE, Paris-Saclay) et du laboratoire TransCrit (Université Paris 8 – des créations)