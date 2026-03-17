Elsa Deck Marsault, La Violence en spectacle. Féminisme, Etat punitif et figure de la victime

Dans cet essai incisif, Elsa Deck Marsault retrace la généalogie d’un féminisme toujours plus punitif et carcéral. Elle montre comment la politisation radicale des années 1960 a été reformulée en discours sur la protection des femmes – ancré dans le récit victimaire et, en fin de compte, adressé à un État répressif.

Depuis MeToo, l’« éveil » des consciences tant célébré a également masqué une individualisation et une dépolitisation croissantes de la violence. S’appuyant sur son expérience de la justice transformatrice, Elsa Deck Marsault propose une autre voie : celle qui conçoit la violence et la réparation comme des processus collectifs, résistant à la domestication de la lutte féministe.

Ce livre appelle à une réappropriation douloureuse mais vitale de l’ambivalence et du conflit – matières premières de toute relation, qu’elle soit intime ou collective.

Plusieurs rencontres avec l'autrice sont prévues. Le calendrier de ces rencontre est disponible sur le site de l'éditeur.

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Sommaire

Introduction — 7

I. Contre-révolution dans le féminisme — 17

II. Repenser la figure de la victime — 59

III. Renoncer à la promesse de sécurité — 103

Conclusion. Le féminisme face à la fascisation — 133

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Elsa Deck Marsault a cofondé Fracas, collectif queer et féministe d’entraide militante à la prise en charge des conflits et des violences en milieu intracommunautaire. Elle est l’autrice de Faire justice. Moralisme progressiste et pratiques punitives dans la lutte contre les violences sexistes (La fabrique, 2023).