Essai
Nouvelle parution
Laura Baldacchino, José María Sanz-Hermida, Animales en la Edad Media. Inventario del fondo manuscrito medieval

Laura Baldacchino, José María Sanz-Hermida, Animales en la Edad Media. Inventario del fondo manuscrito medieval

  • Salamanque, Ediciones USAL, coll. "Biblioteca de las Ciencias", 2026
  • EAN : 9788410911697
  • 188 pages
  • Date de publication :
Publié le par Marc Escola (Source : Laura Baldacchino)

Este estudio desarrollado durante tres años pone a disposición tanto de la comunidad científica interesada como del lector curioso, las representaciones zoomórficas que habitan en un excepcional fondo manuscrito compilado a lo largo de los ocho siglos de existencia del Estudio salmantino. Este libro, pensado como un inventario y beau-livre, refleja el arte y la imaginación de individuos sobre una fauna que quisieron plasmar en diversos ecosistemas librarios: frontispicios, marginalias, capitulares, espacios intra e intertextuales, que jalonan las hojas de los manuscritos, una forma expresiva para ornamentar, trasmitir, interpretar, narrar, glosar, memorizar o divertir, así como convertirse en un instrumento de propaganda de su época.

Indice

Estado de la cuestión [11]
Animales que habitan el fondo manuscrito medieval salmantino [14]
Los animales entre el texto y espacio textual [16]
Los animales en la encrucijada de tradiciones textuales e iconográficas [20]
Criterios para la realización del inventario [25]

Inventario
Cuadrúpedos salvajes [27]
Cuadrúpedos domésticos [60]
Aves y animales voladores [108]
Peces y animales acuáticos [165]
Serpientes [172]

Índices del Inventario
Índice de animales [181]
Índice onomástico: autores, traductores, comentaristas [181]
Índice por título de obra [182]
Índice por signatura [184]