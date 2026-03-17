Laura Baldacchino, José María Sanz-Hermida, Animales en la Edad Media. Inventario del fondo manuscrito medieval

Este estudio desarrollado durante tres años pone a disposición tanto de la comunidad científica interesada como del lector curioso, las representaciones zoomórficas que habitan en un excepcional fondo manuscrito compilado a lo largo de los ocho siglos de existencia del Estudio salmantino. Este libro, pensado como un inventario y beau-livre, refleja el arte y la imaginación de individuos sobre una fauna que quisieron plasmar en diversos ecosistemas librarios: frontispicios, marginalias, capitulares, espacios intra e intertextuales, que jalonan las hojas de los manuscritos, una forma expresiva para ornamentar, trasmitir, interpretar, narrar, glosar, memorizar o divertir, así como convertirse en un instrumento de propaganda de su época.

Indice

Estado de la cuestión [11]

Animales que habitan el fondo manuscrito medieval salmantino [14]

Los animales entre el texto y espacio textual [16]

Los animales en la encrucijada de tradiciones textuales e iconográficas [20]

Criterios para la realización del inventario [25]



Inventario

Cuadrúpedos salvajes [27]

Cuadrúpedos domésticos [60]

Aves y animales voladores [108]

Peces y animales acuáticos [165]

Serpientes [172]



Índices del Inventario

Índice de animales [181]

Índice onomástico: autores, traductores, comentaristas [181]

Índice por título de obra [182]

Índice por signatura [184]