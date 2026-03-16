Ariane Bayle, Soigner et raconter au XVIe siècle. Écriture de soi et récit de cure chez Leonardo Fioravanti et Ambroise Paré

Dans la seconde moitié du xvie siècle, pour illustrer le succès de leur pratique, des chirurgiens publient les récits de cures marquantes qu’ils ont réalisées, en visant un public qui s’étend bien au-delà du cercle des seuls spécialistes. Ils écrivent en langue vernaculaire plutôt qu’en latin, exploitant avec un art certain de la narration les circonstances particulières de ces cas cliniques. Ils font de leur métier une véritable aventure et cherchent à captiver l’attention du lecteur, tout autant qu’à transmettre un savoir. Leonardo Fioravanti, chirurgien et médecin empirique italien, raconte dans le Tesoro della vita humana (1570) une série de cures qui l’ont conduit, en dix ans, au gré d’une formation itinérante, de la Sicile à Venise, où il devient un auteur reconnu.

Son contemporain, Ambroise Paré, revient à l’automne de sa vie, dans les Voyages (1585), sur les campagnes militaires lors desquelles il a su déployer toute la palette de ses talents en tant que chirurgien de guerre. Ce sont les liens qu’entretiennent au xvie siècle la carrière médicale et l’expérience clinique, le récit autobiographique et le soin des autres, qu’explore Ariane Bayle dans cet essai, en confrontant les écrits de ces deux chirurgiens-écrivains.

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Sommaire

Note sur la présentation des textes

Abréviations

Introduction

Deux aspects de l’écriture médicale au début l’époque moderne

Deux autobiographies professionnelles

Explorer les pouvoirs du récit

Chapitre premier Trajectoires et reconnaissances

« Cominciai a caminar la terra e solcare il mare ». Fioravanti, en marche vers la lumière de l’imprimé

« Cura » : variété et cohérence de la collection

Structure du récit de cure

Un usage publicitaire du récit de cure

Venise et la naissance d’un auteur

« J’estois en ce temps là bien doux de sel ». Paré ou le portrait du chirurgien en aventurier malgré lui

Paré historiographe

Premiers apprentissages et premières reconnaissances

Reconnu par le roi

Chapitre II Excursus picaresque : la dispute avec les docteurs

Consultation et compétition

Voyage en Turquie

Parler comme un livre : la preuve oratoire chez Paré

Chapitre III Le culte du bon médecin

Christus Medicus

Une hagiographie

Satisfaire la « sainte théologie »

Hermes medicus

« Je le pansay, Dieu le guarit »

Un détour par les cuisines

Virtus verborum

Variations sur une formule

Les débats sur les « incantations » et les « caractères »

Versions espagnoles

Chapitre IV L’aventure du cas

Cas, histoire, aventure

Casus et historia

Les histoires de Paré

Vers l’aventure ?

Fioravanti, accoucheur de prodiges

Assister au prodige/assister le prodige

Le spectacle du cas : un émerveillement partagé

Paré et les marges de la guerre

Le retour du mort vivant

Le petit fessu

Chapitre V Stratagèmes médicaux et imagination créatrice

Des ruses de guerre aux stratagèmes médicaux

« Io fingendo di non poter veder tal cosa » : se cacher pour mieux voir

Observer à la dérobée

Faire avouer

Pulsations cardiaques et transmission des émotions : le diagnostic d’Érasistrate

Les trois temps du récit

Diagnostic

Chambre d’écho

Le médecin et le narrateur

L’imagination médicale

Conclusion

Transmission de la connaissance et écriture de soi

Construction de l’image auctoriale

Les savoirs sur le corps et les passions dans les textes médicaux et littéraires

Bibliographie

Sources

Travaux critiques

Index des noms