Ariane Bayle, Soigner et raconter au XVIe siècle. Écriture de soi et récit de cure chez Leonardo Fioravanti et Ambroise Paré
Dans la seconde moitié du xvie siècle, pour illustrer le succès de leur pratique, des chirurgiens publient les récits de cures marquantes qu’ils ont réalisées, en visant un public qui s’étend bien au-delà du cercle des seuls spécialistes. Ils écrivent en langue vernaculaire plutôt qu’en latin, exploitant avec un art certain de la narration les circonstances particulières de ces cas cliniques. Ils font de leur métier une véritable aventure et cherchent à captiver l’attention du lecteur, tout autant qu’à transmettre un savoir. Leonardo Fioravanti, chirurgien et médecin empirique italien, raconte dans le Tesoro della vita humana (1570) une série de cures qui l’ont conduit, en dix ans, au gré d’une formation itinérante, de la Sicile à Venise, où il devient un auteur reconnu.
Son contemporain, Ambroise Paré, revient à l’automne de sa vie, dans les Voyages (1585), sur les campagnes militaires lors desquelles il a su déployer toute la palette de ses talents en tant que chirurgien de guerre. Ce sont les liens qu’entretiennent au xvie siècle la carrière médicale et l’expérience clinique, le récit autobiographique et le soin des autres, qu’explore Ariane Bayle dans cet essai, en confrontant les écrits de ces deux chirurgiens-écrivains.
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Sommaire
Note sur la présentation des textes
Abréviations
Introduction
Deux aspects de l’écriture médicale au début l’époque moderne
Deux autobiographies professionnelles
Explorer les pouvoirs du récit
Chapitre premier Trajectoires et reconnaissances
« Cominciai a caminar la terra e solcare il mare ». Fioravanti, en marche vers la lumière de l’imprimé
« Cura » : variété et cohérence de la collection
Structure du récit de cure
Un usage publicitaire du récit de cure
Venise et la naissance d’un auteur
« J’estois en ce temps là bien doux de sel ». Paré ou le portrait du chirurgien en aventurier malgré lui
Paré historiographe
Premiers apprentissages et premières reconnaissances
Reconnu par le roi
Chapitre II Excursus picaresque : la dispute avec les docteurs
Consultation et compétition
Voyage en Turquie
Parler comme un livre : la preuve oratoire chez Paré
Chapitre III Le culte du bon médecin
Christus Medicus
Une hagiographie
Satisfaire la « sainte théologie »
Hermes medicus
« Je le pansay, Dieu le guarit »
Un détour par les cuisines
Virtus verborum
Variations sur une formule
Les débats sur les « incantations » et les « caractères »
Versions espagnoles
Chapitre IV L’aventure du cas
Cas, histoire, aventure
Casus et historia
Les histoires de Paré
Vers l’aventure ?
Fioravanti, accoucheur de prodiges
Assister au prodige/assister le prodige
Le spectacle du cas : un émerveillement partagé
Paré et les marges de la guerre
Le retour du mort vivant
Le petit fessu
Chapitre V Stratagèmes médicaux et imagination créatrice
Des ruses de guerre aux stratagèmes médicaux
« Io fingendo di non poter veder tal cosa » : se cacher pour mieux voir
Observer à la dérobée
Faire avouer
Pulsations cardiaques et transmission des émotions : le diagnostic d’Érasistrate
Les trois temps du récit
Diagnostic
Chambre d’écho
Le médecin et le narrateur
L’imagination médicale
Conclusion
Transmission de la connaissance et écriture de soi
Construction de l’image auctoriale
Les savoirs sur le corps et les passions dans les textes médicaux et littéraires
Bibliographie
Sources
Travaux critiques
Index des noms