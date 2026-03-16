Enseigner la littérature du XVIIe siècle au collège (Lycée Camille-Sée, Paris)
Journée pédagogique
Enseigner la littérature du XVIIe siècle au collège
Samedi 28 mars 2026
Lycée Camille-Sée (11, rue Léon Lhermitte – 75 015 Paris)
inscriptions : apl@aplettres.org
9h15-12h : conférences
« Épistoliers à l’âge classique : esquisse d’un panorama », par Geneviève Haroche, professeur émérite à l’Université d’Orléans
« La Fontaine et la tradition du conte au XVIIe siècle », par Tiphaine Rolland, maître de conférence à Sorbonne Université
« Enseigner les textes du XVIIe siècle au collège : un théâtre incarné », par Marine Souchier, professeur agrégé à l’Université de Bordeaux
« Aborder l’œuvre par la pratique du jeu au plateau (Le Cid et Plaute) », par Christine Chevallier René, doctorante à l’Université de Reims et professeur au collège Fred Scamaroni de Charleville-Mézières
14h-15h : trois ateliers simultanés
Pratique des formes mondaines : énigme, épigramme, madrigal, sonnet… (animé par Arnaud Fabre et Jean-Noël Laurenti)
Remettre à jour l’étude des formes théâtrales (animé par Marine Souchier)
Les littératures antiques dans l’approche des textes français (animé par Christine Chevallier)