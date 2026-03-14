Johanne Samè (dir.), Éclats d’ethnographie. Communication, éthique et corps sensible

Comment enquêter en immersion sans nier sa sensibilité ? Éclats d’ethnographie explore les multiples dimensions de l’enquête ethnographique en sciences de l’information et de la communication. À partir de terrains variés, les auteurs interrogent les corps sensibles à l’œuvre dans la recherche, la posture du chercheur et les dilemmes éthiques qui en découlent. Ils défendent une approche située sensible et réflexive, où la « neutralité empathique » permet de penser la relation à l’autre sans renoncer à la rigueur scientifique. Les « éclats » réunis dans ces pages témoignent d’une volonté commune : rendre visible l’invisible, restituer les voix, les silences et les tensions qui traversent nos sociétés contemporaines.

Johanne Samè, maîtresse de conférences en sciences de l’information et de la communication à l’Université de Haute-Alsace, est spécialiste de la cohabitation culturelle, de la communication politique dans les espaces publics et des stratégies de communication des ONG de défense des droits des personnes migrantes.



Ont contribué à cet ouvrage : Guillaume Jarousseau, Dolorès Kamtchueng Foping, Fabiennes Malbois, Pierre Peraldi-Mittelette, Kelber Pereira Gonçalves, Coline Reille, Benjamin Tremblay, Laura Verquere et Yves Winkin.

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Table des matières :



Préface : L’empire de l’ethnographie – Yves Winkin

Introduction – Johanne Samè

Première partie : Des corps sensibles et des corporéités – Penser et (d)écrire les corps communicants

Du sujet sentant au sujet cognitif – La double grammaire de la description ethnographique du sensible – Fabienne Malbois & Benjamin Tremblay

Le corps du chercheur en tant qu’outil de recherche et « média » de coproduction de sens dans l’enquête ethnographique en terrain religieux charismatique – Kelber Pereira Gonçalves



Deuxième partie : Terrains ethnographiques et interactions culturelles plurielles – Communiquer l’embarras, l’intime et l’engagement

Approche ethnographique de l’acculturation au numérique : décrire l’indicible dans l’apprentissage des publics en situation d’illectronisme – Guillaume Jarousseau

Ethnographier la communication des vécus intimes et des sensorialités en diaspora – Pierre Peraldi-Mittelette



Troisième partie : Postures éthiques et réflexivités dans l’approche ethnographique en SIC

Réaliser une ethnographie multi-espèces en proximité – Entre éthique, engagement et réflexivité – Coline Reille

D’une posture impliquée à une posture engagée sur son terrain – Prendre part au débat public par le partage de ses résultats de recherche – Laura Verquere

Recherche impliquée et engagée en communication développement – Le pacte ethnographique à l’épreuve des valeurs – Dolorès Kamtchueng Foping