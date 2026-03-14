Fictions et imaginaires du complot en Afrique subsaharienne : rencontre franco-allemande (Paris)

L’Afrique subsaharienne n’échappe pas aux figurations du complot qui circulent dans la plupart des sociétés du monde. Pourtant, leur histoire, leur fréquence et leur actualité spécifiques sont moins abordées par la recherche internationale que pour d’autres régions de la planète. Cette rencontre franco-allemande est donc l’occasion de souligner l’intérêt d’une prise en compte des imaginaires subsahariens du complot, dont nous envisagerons différentes déclinaisons, des plus littéraires aux plus politiques.

Avec Elara Bertho (chargée de recherches au CNRS) et Joschka Philipps (titulaire de la chaire de sociologie de l’insécurité et de l’incertitude à l’Université de Bayreuth)

Modérateurs : Chloé Chaudet (Univ. Clermont Auvergne) et Sylvain Delouvée (Univ. Rennes 2)

La rencontre aura lieu à 18h00 ; l'inscription est conseillée sur la page suivante : https://www.maison-heinrich-heine.org/culture/agenda/fictions-et-imaginaires-du-complot-en-afrique-subsaharienne-rencontre-franco-allemande/