Po&Sie, n° 194
Le cœur net
Un grand poète de langue française est mort : Stéphane Bouquet (1967-2025)
Par Martin Rueff
Deux poèmes de Stéphane Bouquet présentés par Alessio Baldini
Par Stéfane Bouquet
Journal d’Anne
Note de l’autrice
Petit musée d’art moderne
Cardinales. Prudence
Poèmes
陈先发
Par Chen Xian Fa,
Traduits par Claude Tuduri
Wuhan
Les Jonquilles du printemps
Traverser
L’imprononçable dédicace et autres poèmes
Par Antonia Soulez
Une question décapitée
Traduit du kurde par Dewran Evdirehîm,
Poèmes de Hong Kong Hula hooping (2015) ; Too too too too (2018) ; If I do not reply (2024)
Par Tammy Lai-Ming Ho,
Traduit de l’anglais par Julien Jeusette
Poèmes de Chine
Par Liu Ligan,
Traduits par Yann Varc’h Thorel
et Liu Yun
Langages monstres : l’écriture mutante d’Öyvind Fahlström
« Par la discorde les choses s’accroissent »
Anagramme et antithèses consubstantielles chez John Donne
Par Éric Dayre
Jean-Pierre Duprey, la poésie ordalique
Par Michel Hastings
Le cinéma dans l’œuvre de Michel Deguy
Par Jacques Bontemps
Date de parution : 27/02/2026
Date de mise en ligne : 10/03/2026