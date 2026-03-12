Po&Sie, n° 194

Sommaire

Le cœur net

Un grand poète de langue française est mort : Stéphane Bouquet (1967-2025)

Par Martin Rueff

Deux poèmes de Stéphane Bouquet présentés par Alessio Baldini

Par Stéfane Bouquet

Poèmes

Journal d’Anne

Note de l’autrice

Par Sereine Berlottier

Petit musée d’art moderne

Par Patrick Beurard-Valdoye

Cardinales. Prudence

Par François Cornilliat

Poèmes

陈先发

Par Chen Xian Fa,

Traduits par Claude Tuduri

Wuhan

Par Jean-Marie Gleize

Les Jonquilles du printemps

Par Brian R. Landzberg

Traverser

Par Dominique Maurizi

L’imprononçable dédicace et autres poèmes

Par Antonia Soulez

Résister en poèmes

Une question décapitée

Traduit du kurde par Dewran Evdirehîm,

Jean-Charles Depaule

Poèmes de Hong Kong Hula hooping (2015) ; Too too too too (2018) ; If I do not reply (2024)

Par Tammy Lai-Ming Ho,

Traduit de l’anglais par Julien Jeusette

Poèmes de Chine

Par Liu Ligan,

Traduits par Yann Varc’h Thorel

et Liu Yun

Proses critiques

Langages monstres : l’écriture mutante d’Öyvind Fahlström

Par Ludovic Bernhardt

« Par la discorde les choses s’accroissent »

Anagramme et antithèses consubstantielles chez John Donne

Par Éric Dayre

Jean-Pierre Duprey, la poésie ordalique

Par Michel Hastings

Continuer, Deguy

Le cinéma dans l’œuvre de Michel Deguy

Par Jacques Bontemps

—

Date de parution : 27/02/2026

Date de mise en ligne : 10/03/2026