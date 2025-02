Daniel Delbreil, Gérald Purnelle (dir.), Les Silences d'Apollinaire

Son ambition d’« être partout » n’a pas empêché Apollinaire de ménager ou de produire, volontairement ou non, des silences qui méritent d’être interrogés.

De quoi ne parle-t-il pas (se garde-t-il de parler, oublie-t-il de parler) dans ses articles et chroniques ? Quels artistes ont échappé à sa critique ? Quels non-dits habitent sa correspondance ? S’est-il exprimé ou tu sur sa pratique artistique personnelle ? Et pourquoi ces silences ? Désintérêt ? Pudeur ? Autocensure ?

Le silence est aussi un motif poétique ou narratif en soi. Il est possible de l’étudier comme tel, d’un point de vue poétique ou narratologique. Présence et formes du silence dans les poèmes, silences contraints ou choisis et ostensibles de certains personnages, silences des fins de récit ouvertes, ou bien, plus stylistiquement, silences via une prétérition, un mot absent, une ellipse : autant de facettes de ces silences aux « significations multiples » et constitutifs du texte.

De la biographie à la pure analyse textuelle et à l’approche interne, psychanalytique ou autre, les contributions du présent volume tentent de faire parler ces silences en déclinant et en problématisant le concept et l’objet du silence.

Ont contribué à cet ouvrage : Yves-Marie Bouillon, Tatsiana Challier, Daniel Delbreil, Elena Fernandez Miranda, Laurent Fourcaut, Martial Lengellé, Samir Marzouki, Gérald Purnelle, Mariia Pshenichnikova, Jeanne Véron.

Daniel Delbreil est professeur émérite à l’université Sorbonne Nouvelle où il a enseigné la littérature française du XXe siècle. Il a dirigé le Dictionnaire Apollinaire paru aux éditions Honoré Champion en 2019.

Gérald Purnelle est professeur à l’université de Liège, où il enseigne la poésie de langue française et l’analyse des formes poétiques.

L'introduction et la table des matières sont disponibles sur la page présentant l’ouvrage sur le site de l'éditeur