Georges de Peyrebrune, Les Ensevelis (éd. Sophie Ménard)

Préface, notes et dossier de Sophie Ménard.

Le 25 octobre 1885, à Chancelade en Dordogne, les carrières s’effondrent, engloutissant les ouvriers et laissant les femmes en proie à l’angoisse : qui a survécu et qui a succombé à la catastrophe ? Parmi les endeuillées, l’une se distingue. Marthe est l’épouse malheureuse de François, un homme noceur et violent. Celui-ci n’a plus donné signe de vie depuis l’effondrement, et sa disparition pourrait laisser entrevoir un avenir heureux à sa veuve, qui aime secrètement un autre homme. Mais François a-t-il réellement disparu ?

D’une tragédie ouvrière réelle, Georges de Peyrebrune tire un roman engagé et documentaire, nourri de ses enquêtes et rencontres avec les acteurs et victimes du drame. Avec cet outil puissant qu’est l’écriture romanesque, l’écrivaine fait entendre les voix tues, dénonce les injustices sociales, et nous offre en même temps le formidable récit de la fin d’un monde.