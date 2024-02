Depuis environ 20 ans, le site de la Société française de littérature générale et comparée héberge des articles de fond, qui exposent et définissent les méthodes et les objets de la littérature comparée. Ces articles, rédigés par de grands spécialistes de la discipline, rangés par thèmes (théorie et méthode, littérature et histoire, littérature et musique, etc.), sont régulièrement consultés par les étudiants et les chercheurs, parce qu’ils présentent de manière accessible, approfondie et utile les enjeux du travail comparatiste. Pour mettre en valeur ces publications, elles inègrent désormais une revue : La Bibliothèque comparatiste. Au sommaire du nouveau numéro, deux articles inédits. Le premier, de Yen-Maï Tran-Gervat et Jean-Pierre Dubost, présente l’histoire et les enjeux de la recherche topique, menée depuis trente-cinq ans par la SATOR. Le second, de Delphine Edy, traite des liens entre littérature comparée et arts du spectacle, afin d’exposer les méthodes et les enjeux d’une approche comparatiste de la scène.

