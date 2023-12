Sous le titre "Politiques du genre et engagement" et à l'initiative de Barbara Havercroft et Pascal Michelucci, la vingt-septième livraison de la revue Fixxion propose un sommaire au carrefour des théories de l’engagement – qui fait l'objet d’un regain d’intérêt dans le corpus littéraire et critique français contemporain – et des théories anglophones de l’agentivité (agency), développées surtout par des chercheures féministes à partir des années 1990. À l’intersection de ces deux ensembles théoriques, ce numéro examine des textes de langue française écrits par des femmes autrices et des auteur.es gays – romans, autofictions, autobiographies et essais –, où l’engagement et l’agentivité jouent un rôle de premier plan dans l’expression du genre sexuel.