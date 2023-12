Études digitales, n° 12 : "La surveillance comme performance d’écran" (dir. Olivier Aïm)

Études digitales, n° 12

La surveillance comme performance d’écran

Dossier coordonné par Olivier Aïm

Introduction…

Lire les résumés…

Sommaire

Olivier Aïm

Captures, gestes, interfaces.

La surveillance comme performance d’écran /

Captures, gestures, interfaces.

Surveillance as screen performance...................................................... 15

Peppe Cavallari

La performance d’écran.

Gestes d’écritures, visage et image du corps /

Screen performance. Writing gestures, face and body image...................... 27

Inès Garmon

La surveillance gestualisée.

De la surveillance comme performance à l’incorporation d’une culture numérique de la surveillance /

Gestualized surveillance. From surveillance as performance

to the incorporation of a digital culture of surveillance............................ 45

Ruggerro Eugeni

Dispositifs reconnaissants. Les filtres de réalité augmentée et la nouvelle économie politique du visuel / Recognising dispositifs. Augmented reality filters

and the new political economy of the visual............................................ 63

Julien Onno

Capter, regarder et manipuler les données issues des pratiques de quantification de soi.

Les gestes de la self-surveillance / Capturing, viewing and manipulating data

from quantified self-practices. The gestures of self-surveillance.................... 81

François-Joseph Billaud Surveiller et séduire.

Notation sociale et fabrique du consentement /

Monitor and seduce. Social rating and the construction of consent............ 107

Antoine Printz

L’extension du domaine de la surveillance clinique.

Sur les traces de la maladie mentale dans les espaces numériques / Clinical surveillance on the internet.

Clues and traces of mental illness in digital communications.................. 127

Gala Hernández López et Ariane Papillon

Capturer « l’image que jamais nous ne verrons deux fois ». Le cinéma face au live-streaming /

Capturing “the image that we will never see twice”.

The becoming-cinema of live-streaming............................................... 149

Jean-Paul Fourmentraux Sousveillance et obfuscation numériques. Autour d’Hito Steyerl (2013-2023) / Digital sousveillance and obfuscation.

Around Hito Steyerl (2013-2023).................................................... 173

Olivier Aïm

Ouvertures sur la pragmatique de la visibilité.

Du monitoring à la théorie

des performances surveillancielles d’écran /

Openings on the pragmatics of visibility.

From monitoring to the theory of screen surveillance performances............ 193