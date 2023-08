Les mondes de la poésie

Sous le titre "Monde(s) et poésie. Au cœur des sciences du langage et de la culture" et à l'initiative de Lia Kurts-Wöste, la nouvelle livraison de la revue Modernités se propose d'Interpréter/décrire la façon dont les écrivains disent le monde ou créent un monde revient alors à inscrire le travail critique dans une conscience du hors-champ et des transferts culturels, en soulignant l’enjeu éminemment politique de toute épreuve du dehors, y compris au sein d’une seule langue. La poésie n’est pas ici conçue comme une sortie du langage, mais au contraire comme un approfondissement de ses possibles, où le blanc, le papier, la matière sonore, les rapports aux sciences, aux mythes, à la technique, à l’environnement, à la politique, ont toute leur place – et qui met au défi les linguistes, au moins autant en tant que spécialistes du langage qu’en tant que lecteurs et citoyens du monde. L’approche micrologique par la poésie contemporaine et ses mondes flottants, en émergence, hybrides, et l’approche macrologique par une anthropologie sémiotique peuvent ainsi, de manière imprévue, se rendre de mutuels services en soulignant la nécessité d’un point de vue multifocal et pluralisé, sensible aux différenciations critiques.