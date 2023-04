Systématiquement recommandée par les traités pédagogiques, l'observation des enfants se développe dès le milieu du XVIIIe siècle, dans le sillage des Lumières et de l'essor des sciences. Pères, mères, précepteurs et gouvernantes sont désormais exhortés à prendre la plume dans le cadre de leur mission éducative. Et ils ne sont pas les seuls. Enfants et jeunes gens se voient aussi fortement encouragés à tenir un journal, auquel on attribue de nombreuses vertus. Fondé sur l'analyse d'une centaine de journaux personnels conservés dans les archives de Suisse romande, l'ouvrage publié par Sylvie Moret Petrini sous le titre L'enfance sous la plume. La diffusion de l'écriture éducative en Suisse romande, 1750-1820 (P.U. Rennes) retrace l'émergence de ces nouvelles pratiques d'écriture, issues d'une ère de renforcement de la cellule familiale, et remonte aux modèles qui leur ont donné naissance. Il questionne également la perception que les acteurs de l'éducation ont de leurs rôles respectifs. Publié avec le soutien du Fonds national suisse de la recherche scientifique, l'ouvrage est proposé intégralement en libre accès via OpenEdition…