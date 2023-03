Sylvie Servoise, La Littérature engagée

La littérature engagée a ses hauts faits, ses hérauts, ses heures de gloire ; elle a bâti la renommée internationale d’une certaine littérature française, mais suscité aussi des controverses et essuyé bien des critiques. Une chose est sûre, cette littérature a donné lieu à une production aussi riche qu’inventive qui prend au sérieux des questions fondamentales : pourquoi écrit-on ? Quels effets peut avoir la littérature sur nous et sur le monde ? Quel est le rôle de l’écrivain dans la cité ? Et, in fine, peut-on vraiment faire de la politique avec des œuvres littéraires ?

De Christine de Pizan à Bertolt Brecht ou Jean-Paul Sartre sans oublier Voltaire et Olympe de Gouges, Sylvie Servoise trace le cheminement de l’engagement littéraire depuis ses prémices à la fin du Moyen Âge jusqu’à nos jours. Elle montre à la fois comment la notion a évolué, dans sa forme et dans ses objets, et comment elle s’inscrit dans une dynamique pérenne : pour l’écrivain, s’engager, c’est toujours s’exposer, dénoncer ou défendre, agir et faire agir.

Ancienne élève de l’ENS-Lyon, agrégée de lettres modernes et docteur en littérature générale et comparée, Sylvie Servoise est maîtresse de conférences à Le Mans-Université et rédactrice en chef de la revue d’humanités politiques Raison publique.

Sommaire

Introduction

Chapitre premier — Grammaire de l’engagement littéraire

I. Ce qu’« engager » veut dire

II. Littérature engagée et gestes d’écriture

Chapitre II — Anciens régimes de l’engagement littéraire

I. Écrivains en quête de reconnaissance, engagements en quête de formes (XVe-XVIe siècles)

II. Les écrivains à la conquête de l’espace public (XVIIe-XVIIIe siècles)

Chapitre III — Les métamorphoses de la littérature engagée à l’ère moderne

I. Le sacre de l’écrivain

II. Littérature engagée et idéologies

Conclusion — Reconfigurations contemporaines de la littérature engagée

Bibliographie