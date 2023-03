Ariane Fennetaux, Anne Marie Miller Blaise, Nancy Oddo (dir.), Objets nomades. Circulations matérielles, appropriations et formation des identités à l'ère de la première mondialisation, XVIe-XVIIIe siècles

Est-il possible d’écrire une histoire globale ?

Et comment s’abstraire du point de vue surplombant et européocentré d’une telle entreprise ? Plutôt que de présenter la fresque totalisante d’un système monde hiérarchisé, ce livre propose de suivre les pérégrinations d’objets rendus nomades par le développement du commerce et des échanges à l’époque moderne pour tenter d’en cerner les contours.

Laques, minerais, plumes chatoyantes, coquillages mais aussi espadrilles, porcelaine, cotonnades, tapis, pipes, colliers wampum, chapelets et fumi-e (ou 踏み絵) sont autant d’objets dont les vies nomades sont au centre de l’ouvrage.

Les vingt-deux chapitres de ce livre s’intéressent à l’histoire de ces circulations matérielles et, à travers elles, des identités nationales, culturelles, religieuses, politiques que les objets contribuent autant à définir qu’à interroger, en Europe comme ailleurs. Historiens, historiens de l’art et des objets, archéologues, et spécialistes de littérature croisent leurs regards pour scruter la manière dont biens de consommation, curiosités, objets d’art, objets sacrés ou de dévotion sont porteurs et vecteurs de circulations culturelles et identitaires complexes. Les objets sont ainsi envisagés tour à tour comme archives, produits d’un ensemble de techniques et de savoir-faire, motifs ou formule picturale, éléments de récit.

Appréhendés dans leurs mobilités géographiques, culturelles autant qu’épistémologiques, les objets se font aussi force d’intranquillité. En circulant d’un lieu à l’autre, d’un système de valeur à l’autre, ils sont constamment appropriés et investis, reconfigurés, donnant lieu à de multiples métissages et hybridations – tant matériels que disciplinaires.

Ariane Fennetaux est maîtresse de conférences en histoire britannique à l’Université de Paris. Spécialiste d’histoire de la culture matérielle à l’époque moderne, ses recherches et publications portent plus particulièrement sur le vêtement, le textile et les pratiques vestimentaires. Ses travaux actuels portent sur l’histoire des circulations et hybridations matérielles depuis l’époque moderne jusqu’à la fin du XIXe siècle.

Anne-Marie Miller-Blaise est membre junior de l’Institut Universitaire de France et professeure à l’université Sorbonne Nouvelle, où elle enseigne la littérature et l’histoire culturelle britanniques des XVIe et XVIIe siècles. Après avoir travaillé sur la relation entre l’iconoclasme anglais, l’image poétique et la théologie, elle a étendu son enquête sur la diversité des formes de l’incarnation poétique aux interactions entre la littérature et l’histoire de la culture matérielle.

Nancy Oddo est maîtresse de conférences en littérature française du XVIe siècle à l’université Sorbonne Nouvelle. Spécialiste de littérature de la période tridentine, elle a travaillé sur la poétique de l'histoire dévote et ses implications politico-religieuses.

Sommaire

Introduction. Circulations matérielles dans le monde à l’époque moderne : Objets nomades et hybridation des disciplines (A. Fennetaux, A.-M. Miller-Blaise, N. Oddo)

Chapitre I. La culture matérielle de la diplomatie : Les cadeaux diplomatiques des ambassades françaises au Siam à la fin du xviie siècle (Giorgio Riello)

Chapitre II. Le récit de la fête : du livret-programme au livre cadeau(Marie-Claude Canova-Green)

Chapitre III. La France et l’appropriation des objets de l’Autre, 1600-1750 (Alice Bairoch de Sainte-Marie)

Chapitre IV. Les plumes de pouvoir. Commerce, circulations et appropriations des plumes du monde en Europe au xvie siècle : L’autruche d’Afrique, l’ara rouge du Pérou et l’ibis rouge du Brésil (Ann Rosalind Jones)

Chapitre V. Métal nomade : Des mines de Potosí aux reliquaires de San Gennaro, l’argent et ses transformations à Naples au siècle d’Or (Helen Hills)

Chapitre VI. La pesanteur des icônes. Les objets d’apostasie au Japon et leurs itinéraires à l’époque moderne (Benjamin Schmidt)

Chapitre VII. Les pipes européennes dans les sociétés du golfe de Guinée entre les xviie et xviiie siècles (Jean-Paul Ossah Mvondo)

Chapitre VIII. Soie, laques et lychees : Culture matérielle chinoise dans les récits de voyage européens à l’époque moderne (Emily Teo)

Chapitre IX. Objets frontière : de la modification au nomadisme (Sabine Du Crest)

Chapitre X. (Re)produire la Chine : Hybridations, circulations et innovations techniques au siècle des Lumières (Sébastien Pautet)

Chapitre XI. Les objets retouchés : Adam Weisweiler et la vie des laques asiatiques en Europe à l'époque moderne (Noémie Étienne)

Chapitre XII. Des tapis de soie aux tapis de faïence : L’incorporation d’une flore nouvelle venue d’Orient et des Indes dans les panneaux d’azulejos du xviie siècle (Céline Ventura Teixeira)

Chapitre XIII. De quoi les perses sont-elles faites ? L'imaginaire et l'esthétique des indiennes au xviiie siècle en Europe (Aziza Gril-Mariotte)

Chapitre XIV. « Envoyez-moi une paire de gants délicatement parfumés » La circulation de la mode dans l’Europe de la première modernité (Rebecca Unsworth)

Chapitre XV. Réseaux commerciaux autour de la cour de Lunéville : la circulation des objets pour le service du duc Léopold de Lorraine (1698-1729) (Aurélie Chatenet-Calyste)

Chapitre XVI. Les objets nomades du voyage diplomatique en Flandres de Marguerite de Valois (Caroline Trotot)

Chapitre XVII. « A paper of patches » Mouches, imprimés et mobilité en Angleterre aux xviie et xviiie siècles (Claire Boulard-Jouslin)

Chapitre XVIII. De mains en mains : la tabatière dans la littérature des xviie et xviiie siècles (Alain Montandon)

Chapitre XIX. « La toilette de Monluc » Le brouillage de l'identité par le costume, au service de la stratégie militaire (Alicia Viaud)

Chapitre XX. Entre fidélité littérale et acculturation : les objets du Carmel espagnol en France (1604) (Antoinette Gimaret)

Chapitre XXI. Chapelets nomades et identités catholiques dans la France du début de l’époque moderne (Nancy Oddo)