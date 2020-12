Voix plurielles, n° 17-2

"Pour une autre configuration théâtrale : Renouveau ? Résurrection ? Naissance ?" (C. Vinuesa Muñoz, dir.)

"Le postcolonial et les écritures francophones : pertinence et état des lieux" (N. Ba et A. Roch, dir.)

Association des professeur.es de français des universités et collèges canadiens (APFUCC), 2020.

EAN13 : 19250614.

Le journal Voix plurielles annonce la publication de son numéro 17.2 (2020). Voix plurielles est la revue en ligne et en libre accès de l'Association des professeur.es de français des universités et collèges canadiens (APFUCC) ; elle publie des dossiers et articles dans les domaines de la littérature, des expressions artistiques et de la culture.

Lire en ligne…

SOMMAIRE 17.2 (2020)

Editorial 1

DOSSIER - Pour une autre configuration théâtrale : Renouveau ? Résurrection ? Naissance ? Dir. Cristina Vinuesa Muñoz

Avant-propos / Cristina Vinuesa Muñoz / 2-4 Les nouveaux défis du théâtre du vingt-et-unième siècle / Corbier Patricia / 5-11 « Théâtre immersif » et spécificité théâtrale : une question d’équilibre./ Emily Lombi / 12-24 Le texte, comme un phénix… Approche des écritures de plateau / Henri Detchessahar / 25-43 A La Recherche du temps perdu de Marcel Proust : Soixante minutes chrono / Gaëlle Le Guern-Camara / 44-53 Parler de soi, parler de nous : A Invenção do Nordeste / Julia Guimarães Mendes et Juliana Coelho de Souza Ladeira / 54-65 Réanimer le musée. Récit et analyse d’une expérience de recherche-création / Shirley Niclais / 66-85 Le théâtre contemporain a-t-il un chœur ? La rédemption mouawadienne d’un dispositif refoulé / Nicoletta Armentano / 86-105

DOSSIER : Le postcolonial et les écritures francophones : pertinence et état des lieux, Dir. Ndeye Ba et Alexandra Roch

Le postcolonial et les écritures francophones : pertinence et état des lieux / Ndeye Ba et Alexandra Roch / 106-108 Le roman postcolonial francophone et la refondation des imaginaires : les voix / voies féminines / Jonathan Russel Nsangou / 109-125 Revendication et expression de liberté dans les dramaturgies africaines postcoloniales chez Sony Labou Tansi et Bottey Zadi Zaourou / Fétigué Coulibaly / 126-138 Les Antilles françaises et la départementalisation : de la domination « silencieuse » post-coloniale à l’aseptisation identitaire chez Édouard Glissant et Patrick Chamoiseau / El hadji Camara / 139-150 Perspective postcoloniale, écriture francophone et réponse critique à la crise de la modernité proto-anthropocène / Laté Lawson-Hellu / 151-161

VARIA

La chanson française à l’école du modèle soviétique / Thomas Thisselin / 162-171

CREATION

Et Pilate s’est lavé les mains : rhapsodie en cinq actes / Sante Viselli / 172-177

ENTRETIENS

Michel Marc Bouchard : adapté ou transcréé ? / Michel Marc Bouchard, Marie Pascal / 178-183 Simon sur les planches des Feluettes de Michel Marc Bouchard / Stéphane Lestage, Marie Pascal / 184-187

COMPTES RENDUS

Lucie Hotte et Johanne Melançon, dir. Dickson, Robert. Ecrire en temps de paix relative / Jean Mérin / 188-189 Huyghebaert, Céline. Le drap blanc / Julien Defraeye / 190-191 Segura, Mauricio. Viral / Julien Defraeye / 192-193 Marcotte, Marie-Claire. Flush / Gabrielle Bonifaci / 194 Doom, Alain. Le club des éphémères / David Vilan / 195 Bérard, Sylvie. A croire que j’aime les failles et Courdeau, Sonia-Sophie. Ce qui reste sans contour / Sophie Litte / 196-197 Koscielniak, Hélène. Génération Sandwich / Emma Rouch / 198-199

Lire en ligne…