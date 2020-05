Voix plurielles (ISSN 1925-0614),

revue de l'Association des professeur.es de français des universités et collèges canadiens (APFUCC),

EAN13 : 19250614.

En libre accès.

Sommaire 17.1 (2020)

Editorial

Interroger les figures de la criminelle dans la francophonie (dir. Christina Brassard et Kathryne Fontaine)

Brassard, Christina et Kathryne Fontaine / Interroger les figures de la criminelle dans la francophonie

Booluck, Pooja / Emma Bratte, la femme folle du Livre d’Emma

Brassard, Christina / Florence Carala, une figure allégorique de la liberté féminine

Demeule, Fanie / Rousseur fatale dans La peau blanche de Joël Champetier

Fontaine, Kathryne / Crime au féminin et guerres contemporaines : corrélations

Hobbs, Sandra / Une assassine pas comme les autres : violence sexuelle, amérindianité et écoterrorisme dans Le sang de l’or de Louise Leblanc

Magdelaine-Andrianjafitrimo, Valérie / Violence et crime dans deux romans mauriciens : tactiques d’esquive ou stratégies politiques ?

Stepanov, Brigitte / La femme en colère : la violence de Moze de Zahia Rahmani

La représentation du soi dans le monde littéraire et artistique : une instance mobile, plurielle et fragmentée (dir. Laurence Gauvreau et Hasheem Hakeem)

Gauvreau, Laurence et Hasheem Hakeem / La représentation du soi dans le monde littéraire et artistique : une instance mobile, plurielle et fragmentée

Balint, Adina / Représentations de la mobilité dans le récit de soi contemporain au Canada francophone

Méghaïzerou, Miriem / Christophe Honoré : écrire à la première personne en tant qu’artiste homosexuel

Collington, Tara / L’usage de l’objet dans la pratique autobiographique de Colette Fellous

Wightman, Megan / « Parfois j’ai conscience d’être moi ». L’identité plurielle chez Maurice Béjart, entre mémoires et autofiction

Gauvreau, Laurence / L’écriture de soi, une écriture de l’Autre ?

Varia

Amar, Ruth / Sérotonine ou la quête du bonheur selon Michel Houellebecq

Prix APFUCC de la meilleure communication d’étudiant.e

Cornelus, Hannah / Les animaux pris « dans les parallélépipèdes » de notre hypermodernité

Création

ARTIndustria / Un beau fleuve

Entretien

Canuel, Erik et Marie Pascal / Érik Canuel, transcréateur : Le Survenant (2005) et autres films

Comptes rendus des ouvrages suivants :

Bélizaire, Guy. Rue des rêves brisés

Kavungu, Aristote. Mon père, Boudarel et moi

Ménard-Roussy, Claire. Raoul, tu me caches quelque chose

Boisjoli, Jean. Moi, Sam. Elle, Janis

Ferland, Charles-Etienne. Une dent contre l’ordinaire

Guilmain, Claude. AmericanDream.ca

Psenak, Stefan. Certains soirs de catastrophe

Claer, José. Mordre jusqu’au sang dans le rouge à lèvres

Vermette, Katherena. femme-rivière et Sylvain, Véronique. Premier quart

Taylor, Drew Hayden. Le baiser de Nanabush

Highway, Tomson. Champion et Oonneemeetoo

Lire en ligne…