Voix plurielles, revue de l’Association des professeur.es de français des universités et collèges canadiens (APFUCC), présente son numéro 18.2 (2021). Celui-ci explore les arts narratifs et la pédagogie autochtones au Canada, la pédagogie queer, des exils et migrations autour du globe, des récits de toutes parts et les communautés impossibles.



SOMMAIRE Voix plurielles 18.2 (2021)

Editorial / Catherine Parayre / 1



DOSSIERS

Savoirs littéraires et arts narratifs autochtones (Dir. Isabella Huberman, Joëlle Papillon et Isabelle St-Amand)

-Savoirs littéraires et arts narratifs autochtones. Introduction / Isabella Huberman, Joëlle Papillon et Isabelle St-Amand / 2-19

-« Il ne faut pas penser que les choses changent toutes seules ». L’institutionnalisation de la littérature autochtone selon Louis-Karl Picard-Sioui / Louis-Karl Picard-Sioui et Joëlle Papillon / 20-34

-La blanchité sous la loupe des écrivains autochtones / Corrie Scott / 35-51

-L’engagement poétique et politique de Samian / Johanne Melançon / 52-68

-« I was the low girl on the totem pole » : Restituer Geniesh : An Indian Girlhood de Jane (Willis) Pachano à l’histoire des littératures autochtones au Québec / Marie-Eve Bradette / 69-90

-Performer la communauté, une génération après les pensionnats autochtones. Entretien in situ / Véronique Hébert et Isabelle St-Amand / 91-101

-Relations, positionnalités partagées et critiques anticoloniales : penser les collaborations dans le champ des littératures autochtones francophones / Élise Couture-Grondin et Isabella Huberman / 102-123



Exil et migration. Réflexions autour d’expériences et vécus littéraires

-Exil et migration. Réflexions autour d’expériences et vécus littéraires. Introduction / Domenico Cambria / 124-126

-Mobilité, liberté et mort dans l’œuvre de Jocelyne Saucier / Karine Beaudoin / 127-139

-La dimension spirituelle de l’exil dans L’angoisse d’Abraham de Rosie Pinhas-Delpuech / Fatma Zohra Bellal / 140-150

-S’exprimer dans la plume de l’Autre : exil identitaire, proclamation réfractaire ou brassage linguistique et culturel ? Le cas de Driss Chraïbi / Omar Benjelloun / 151-161

-Le récit à l’image de l’exil dans Travelers de Helon Habila / Ioana Danaila / 162-173

-Partir pour se trouver ou la quête identitaire de deux étudiantes chinoises en France dans les années 1920 / Jacqueline Estran / 174-187

-L’identité à l’épreuve de l’exclusion sociale dans le roman beur / Afaf Majit / 188-199

-Parler ou ne pas parler français, telle est la question. Le choix de la langue française dans le roman Une verrière sous le ciel (2018) de Lenka Horňáková-Civade / Isabelle Malmon / 200-218

-Voyage des enfants de la postcolonie vers l’ailleurs-paradis : récits de migration et imagination africaine de l’Occident dans Le ventre de l’Atlantique de Fatou Diome / Dacharly Mapangou / 219-232

-La problématique de l’exil dans la littérature caribéenne francophone / Line Menage / 233-244

-L’exil, entre terre et mer : le mouvement dans Les litanies de l’Île-aux-Chiens de Françoise Enguehard / Juliette Valcke / 245-260

VARIA

-Axiomes de la pédagogie queer / Hasheem Hakeem / 261-273



CREATION

-Identitat / En route vers le chaos / Roger Harvey / 274-278



PRIX DES MEILLEURES COMMUNICATIONS (APFUCC)

-Entre scientifique et pittoresque : l’intervention du genre dans l’écriture hybride de Marie de Ujfalvy-Bourdon / Sarah Sudres / 279-292

-L’aporie de l’impossible communauté : Bataille, Barthes et Foucault / Justine Brisson / 293-303



PRIX DU MEILLEUR LIVRE (APFUCC) / COMPTE RENDU

-Isabelle Boisclair, Pierre Luc Landry et Guillaume Poirier Girard. QuébecQueer. Le queer dans les productions littéraires, artistiques et médiatiques québécoises / Soundouss El Kettani / 304-305



COMPTES RENDUS

-Laguerre, Djennie. Manman la mer, suivi de Rendez-vous lakay / Jean Mérin / 306-307

-Voyer-Léger, Catherine, dir. En cas d’incendie, prière de ne pas sauver ce livre / Catherine Parayre / 308-309

-Morin, Marie-Thé. Errances / Pauline Brise / 310