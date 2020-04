TRANS- Revue de littérature générale et comparée, n° 25, 2020.

« Insularités / Archipels »

https://journals.openedition.org/trans/

L’invitation à rompre les bordures d’une vision figée du monde, tout en tissant des liens étroits entre des éléments différents séparés qui gardent des traits communs, est au cœur de la Spoon Rivers Anthology d’Edgar Lee Masters. Ce recueil permet de saisir dans sa totalité la richesse et la complexité d’un ensemble, d’un tout, à travers son éclatement subtil. En dehors des relations intra-textuelles, le rapport établi entre les membres de cette ville est défini ensuite par les lecteurs et devient personnel, individuel : unique. À chaque fois, les caractéristiques du rapport tissé révèlent des similitudes là où l’on n’aurait sans doute trouvé que des différences.

Le poème « Griffy the Cooper » est un appel à l’action afin d’éclater les frontières qui brident la fausse image que chacun a du réel, ce qui reprend avec justesse l’entreprise d’Edouard Glissant et les notions « Insularités / Archipels ». Nous souhaitions ainsi inciter à réfléchir sur les possibilités interprétatives que, dans un sens large, ces motifs pouvaient apporter au débat littéraire actuel. Nous vous invitons à lire les contributions de six auteurs qui constituent notre Dossier Central.

Ironie du sort, ce numéro et sa réflexion sur les deux concepts d’Edouard Glissant deviennent d’autant plus pertinents que nous vivons en chair propre, et dans toutes les échelles, l’expérience de l’Insularité et de l’Archipel. Confinés comme nous sommes par la menace des conséquences morbides que produit un virus invisible, chaque logement devient un espace coupé des autres, à l’intérieur duquel nous sommes soit contraints à « prendre la forme d’une île » (à être isolés), soit à être en étroite relation avec autrui. Chance absolue pour notre époque, le prodige de la technologie que représente le Réseau nous permet d’accéder à une profusion incommensurable de contenus et de sources. Au milieu de cet Infini accessible, nous avons la tâche de le mettre en relation quotidiennement avec notre existence, et seule une pensée critique, ouverte, nous permettra d’évacuer le risque de « consommer » aveuglement les richesses que nous offrent tous ces Mondes sans les exploiter convenablement.

Sommaire du numéro 25 : Insularités / Archipels

Iván Salinas Escobar

Édito

Dossier central

· Hugues Azérad

Lire en archipels : Digenèse et poétiques de la créolisation

· Giuseppe Sofo

L’archipel de la traduction

· Valentina Tarquini

Quelles perspectives pour l’Afrique-Monde ? Une étude relationnelle

· Ariane Issartel

Chant et chansons au théâtre, des insularités « incomparables »

· Diego Canales

Las fronteras del lenguaje en la obra de José Revueltas y David Foster Wallace desde el pensamiento archipiélago de Édouard Glissant

· Quentin Arnoud

De la pensée de l’archipel aux reliques de la culture ? Itinéraire d’une réflexion et chemins de rencontres entre Déwé Gorodé, Marie NDiaye et Annie Ernaux.