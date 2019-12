Synergies Espagne, Nº 12 / 2019

Histoire de la traduction en langues française et espagnole (XVIe-XXe siècles): femmes, médecine, lois

Coordonné par Brigitte Lépinette et Julia Pinilla Martínez

GERFLINT, Sylvains-les-Moulins (France), 2019.

Les coordinatrices de ce douzième numéro, sans cesser d’approfondir et de préciser les lignes générales qui sont celles de Synergies Espagne depuis sa création, continuent aujourd’hui dans la même foulée, tout en prenant le plus grand soin de ne pas transformer les voies empruntées en sentiers battus. Bien au contraire, elles ont précisément l’intention –les lecteurs diront si elles y ont réussi– de tracer des sentiers nouveaux, tentant de conjuguer à travers les siècles, une discipline théorique, la traductologie, avec un aspect auquel deviennent de plus en plus sensibles les chercheuses, mais aussi, il va sans dire, les chercheurs : la place et le rôle social et culturel de la femme au XIXe siècle, tous deux véhiculés d’une société à l’autre, d’un pays à l’autre, dans une langue étrangère, mais que l’on fait sienne.

In memoriam, Paul Rivenc (1925-2019) :

Ami, collaborateur fondamental et enthousiaste de Synergies Espagne, revue du GERFLINT





Sommaire

Brigitte Lépinette

Préface



Brigitte Lépinette, Julia Pinilla Martínez

De ce douzième numéro



Francisco Lafarga

Marie Rattazzi (née Marie-Lætitia Bonaparte-Wyse) traductrice : le cas du Grand Galeoto de José Echegaray



Caroline Biron, Ángel Narro

La traduction française des Ethiopiques d’Héliodore par Jacques Amyot. La scène de l’ordalie de Chariclée



Beatríz Onandía Ruiz

Être une femme (in)visible: la présence des femmes dans le monde de la traduction espagnole des Lumières



Nadia Brouardelle

Les enjeux de la traduction d’une farce de Marguerite de Navarre pour sa représentation aujourd’hui



Manuela Álvarez Jurado

Médecine pour femmes et rôle des femmes dans la médecine du XIXe siècle :

publication, traduction et adaptation de traités et de manuels



Noelia Micó Romero

Le rôle de la traduction dans l’échange des connaissances psychiatriques au XIXe siècle

à travers Philippe Pinel (1745-1826)



Sandra Pérez Ramos

Une traductrice spécialisée au XIXe siècle :

María Antonia Gutiérrez Bueno y Ahoiz et la maladie du « choléra-morbus »



Natalia Mª Campos Martín

Les poisons du XIXe et leur traduction à l’espagnol : Mateu Orfila et son Traité des poisons (1814-1815)



Francisco Luque Janodet

Traduire la médecine au XIXe siècle : la traduction de Francisco Javier Laso de la Vega de l’ouvrage

Recherches anatomico-pathologiques sur l’encéphale et ses dépendances de Claude-François Lallemand



José María Castellano Martínez

De la centralisation par Timon (Cormenin) :

analyse de la traduction en espagnol comme instrument de divulgation politique



Marian Panchón Hidalgo

L’édition du surréalisme français dans l’Espagne franquiste : du séquestre judiciaire à la publication non censurée de la traduction de Perspective cavalière (1970) d’André Breton



Compte rendu de lecture

Histradcyt

La figura del traductor a través de los tiempos

Maria Elena Jiménez Domingo, Jordi Sanchis Llopis, Nicolás Antonio Campos Plaza (Eds).

Quaderns de filología. Estudis Lingüístics,Vol. 21, 2016, Universitat de València.

