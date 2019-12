Studii de gramatica contrastiva (Etudes de grammaire contrastive) , Université de Pitesti, 2019

Parution no 31/2019 (EAN13 : 1584143X)

*

GRAMATICĂ CONTRASTIVĂ/GRAMMAIRE CONTRASTIVE /CONTRASTIVE GRAMMAR

Linda Badri, Soufiane Lanseur L’impact des expressions idiomatiques verbales (EIV) sur les lecteurs de la presse francophone : le cas du Quotidien d’Oran/ The Impact of Verbal Idioms (VI) on Readers of the French-Language Press: the Case of the Daily Newspaper of Oran/ Impactul expresiilor idiomatice verbale asupra cititorilor presei francophone : cazul publicaţiei Le Quotidien d’Oran / 7

Jean -Paul Balga Véhicule d’un patrimoine linguistique au Nord-Cameroun : la variation vocalique du français parlé par les locuteurs natifs tupuri / Vehicle of a Linguistic Heritage in North Cameroon: the Vocal Variation of French Spoken by Tupuri Native Speakers / Vehicul de patrimoniu lingvistic în Camerunul de Nord : variaţia vocalică a francezei vorbite de către vorbitorii tupuri nativi / 21

Achraf Ben Arbia « Y » : Du fonctionnement adverbial au fonctionnement anaphorique en français classique et en français moderne/ Y: From Adverbial Functioning to Anaphoric Functioning in Classical French and Modern French / Y : de la funcţionare adverbială la funcţionare anaforică în franceza clasică şi franceza modernă / 37

Rim Ben Yacoub Corpus contrastif de noms vernaculaires de poissons : validations linguistiques ou semiotiques?/ Contrastive Corpus of Fish Vernacular Names: Linguistic or Semiotic Validation ?/ Corpus contrastiv de nume vernaculare de peşti: validare lingvistică sau semiotică? / 47

Moïse Mbey Makang, Florok Goudkoye Appropriation du français écrit : cas du phénomène d’accord d’une classe de « 3 ème » au Cameroun/ Appropriation of Written French Language : the Case of Agreement Phenomenon in « 3 eme » in Cameroon/ Dobândirea francezei scrise : cazul acordului într-o clasa a III-a din Camerun / 58

Kaci Moualek Le langage SMS des étudiants de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, Algérie/ Students’ SMS Language at the Mouloud Mammeri University of Tizi-Ouzou, Algeria/ Limbajul SMS al studenţilor de la Universitatea Mouloud Mammeri din TiziOuzou, Algeria / 69

Samah Moussouni-Mami, Boubakeur Bouzidi Néologie et nomination/néologisme et dénomination/ Neology and Nomination/Neologism and Denomination/Neologie şi numire/neologism şi denumire / 79

Florinela Şerbănică Ne (mai) auzim … : une formule roumaine paradoxale pour clôturer un échange conversationnel/ Ne (mai) auzim: a Romanian Paradoxical Formula to Close a Conversational Exchange/ Ne (mai) auzim … : o formulă paradoxală din limba română pentru a termina o conversaţie / 89

Aboi François Yangra, Kouakou Morifie La question du pluriel des mots composés en abouré et en abron : entre description morphologique et analyse syntaxique / The Question of the Plural of Compound Words in Aboure and Abron: between Morphological Description and Synytaxic Analysis/ Problema pluralului cuvintelor compuse în abure şi abron : între descriere morfologică şi analiză sintactică / 99

TRADUCTOLOGIE/ TRADUCTOLOGIE/ TRANSLATION STUDIES Amoikon Dyhie Assanvo Problèmes de traduction des proverbes agni/ Translation Issues of Agni Proverbs/ Probleme de traducere a proverbelor agni / 113

Monica Morcos Jeux de mots humoristiques dans la pièce de théâtre "Le Dindon" de Georges Feydeau et leur traduction vers l'arabe/ Humoristic Word Games in Georges Feydeau's Play "Le dindon" and their Translation into Arabic/ Jocuri de cuvinte umoristice în piesa de teatru Le Dindon de Georges Feydeau şi traducerea lor în arabă / 127