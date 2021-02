Studia Romanica Posnaniensia, no 47/4, 2020:

"Décrire la vie et le vivant au XVIII-XVIIIe siècles",

sous la direction de Barbara Łuczak et Marta Sukiennicka,

Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021.

ISSN 0137-2475, eISSN 2084-4158.

Au cours du XVIIIe et XIXe siècles, les théories de Buffon, Cuvier, Lamarck, Darwin et Pasteur résonnent dans l’espace non seulement scientifique mais aussi médiatique et littéraire, en infléchissant les modes de représenter le réel : elles stimulent l’imagination des écrivains qui mobilisent les nouveaux savoirs biologiques dans leurs œuvres. La référence à la science apparaît désormais comme un passage obligé, un nouveau topos littéraire de la modernité : que ce soit pour la rabaisser ou la magnifier, la parodier ou l’expliquer au contraire, l’écrivain se réfère à la nouvelle vulgate des sciences du vivant. Les articles réunis dans ce volume explorent les grands questionnements des sciences naturelles du XVIII-XIXe siècles et démontrent comment celles-ci ont influé sur la manière de décrire le vivant.

Sommaire

Avant-propos, Marta Sukiennicka et Barbara Łuczak

Diderot et Maupertuis sur la sensibilité de la matière, ou comment feindre de ne pas se comprendre, Michael A. Soubbotnik

Les origines de la vie : sciences, légende et poésie, Nicolas Wanlin

Imágenes de la epidemia de fiebres tercianas en la Topografía hipocrática… (1795) de Félix Ibáñez, Katarzyna Płaczek-Kaszyńska

La Pitié (1803) et La Conversation (1812) de Jacques Delille par rapport aux recherches sur la voix humaine et la parole, Michał Bajer

La representación de la sexualidad vegetal en Las bodas de las plantas de José de Viera y Clavijo, Barbara Łuczak

« La religion se trouvera vraie » : désenchantement et merveilles de la science chez Renan, Azélie Fayolle

La controverse Doyère-Pouchet sur la reviviscence animale et ses échos dans L’Homme à l’oreille cassée d’Edmond About, Marta Sukiennicka

Thérèse Raquin d’Émile Zola : la notion de tempérament entre l’héritage antique et l’apport de la physiologie du XIXe siècle, Anna Kaczmarek-Wiśniewska

Science, nomenclature et représentation. L’expérience et l’expérimentation dans La Joie de vivre d’Émile Zola, Jolanta Rachwalska von Rejchwald

La metáfora biológica en la obra de Manuel González Prada, Camilo Rubén Fernández-Cozman

*

Lire en ligne : https://pressto.amu.edu.pl/index.php/srp/issue/view/1827