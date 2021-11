6 | 2021

Sociopoétique du handicap

Sous la direction de Pascale Auraix-Jonchière et Stéphanie Urdician



Pascale AURAIX-JONCHIÈRE

Introduction



Dossier

Éric MARTINENT

Les invalides dans la littérature juridique, autour des représentations de la dette patriotique



Marion CHOTTIN

Les aveugles dans l’œuvre de Descartes

Contestation ou perpétuation des représentations sociales de la cécité ?



Caroline LARDY

Anthropologie visuelle et représentations alternatives du corps en situation de handicap



Priscilla WIND

Mise en scène du handicap mental et représentations sociales dans le théâtre allemand contemporain



Céline ROUSSEL

Refuser d’être l’aveugle des autres

Dynamiques et pratiques de l’écriture de soi, à l’encontre des représentations sociales de la cécité



Christiane CONNAN-PINTADO

Fortune de « Riquet à la Houppe » dans les réécritures contemporaines

Un éclairage sociopoétique



Pascale AURAIX-JONCHIÈRE

Corps déviants et force oppositionnelle dans quelques romans du xixe siècle



Frédérique MARTY

Le handicap au risque de l’amour

Un combat incertain contre les représentations sociales du xixe siècle



Maria Fernanda ARENTSEN et Anne SECHIN

Représentation du handicap et changement de paradigme dans deux romans canadiens contemporains



Sociopoétiques ?

Pierre ANCET et Karen BUTTIN

Handicap et réciprocité



Voix contemporaines

Stéphanie URDICIAN

Stéphanie Urdician interroge Fabrice Dubusset (directeur artistique, Procédé Zèbre)



Varia



Arnaud PATURET

Le traitement de l’hermaphrodite dans la littérature juridique de l’Ancien Régime

Droit, société et idéologie



Manon AMANDIO et Sébastien WIT

Sociopoétique du jeu de cartes dans la nouvelle du xixe siècle



Alain MONTANDON

La littérature dans la toile (de Jouy)



Recensions

Sylviane COYAULT

Jean-Yves Laurichesse, Lignes de terre. Écrire le monde rural aujourd’hui, Paris, Classiques Garnier, coll. « Bibliothèque des lettres modernes », 2020, 339 p.



Alain MONTANDON

Sophie Lefay (dir.), Se promener au xviiie siècle. Rituels et sociabilités, Paris, Classiques Garnier, 2019, 312 p.



Isabelle HERVOUET

Nicole C. Rudolph, At Home in Postwar France: Modern Mass Housing and the Right to Comfort, Oxford and New York, Berghahn Books, 2015, 272 p.



Thierry POYET

Michel Brix, Du classicisme au réalisme. Une histoire de la littérature française (xviie-xxie siècles), Paris, Kimé, 2021, 337 p.



Pascale AURAIX-JONCHIÈRE

Céline Roussel et Soline Vennetier (dir.), Discours et représentations du handicap. Perspectives culturelles, Paris, classiques Garnier, 2019, 374 p.