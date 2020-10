Savoirs en prisme, n° 12, 2020 :

"Portraits d'auteurs: l'écrivain mis en images".

Alors que « [l]’auteur est, par définition, quelqu’un qui est absent » (Lejeune, 1980), son portrait est omniprésent. Ce numéro de Savoirs en prisme part du constat de ce paradoxe pour s’interroger sur les formes, les enjeux et l’histoire de cette figuration picturale de l’écrivain qui se donne souvent à lire, par glissement métonymique et métaphorique, comme une représentation de son œuvre, une mise en image de cet invisible intangible que sont l’imaginaire, l’activité d’écriture, ou la littérature même.

La revue est accessible en texte intégral à l'adresse suivante: https://revues.univ-reims.fr/index.php/sep/issue/view/7/3

Sommaire

Introduction, Caroline Marie et Xavier Giudicelli

Patrimonialisation/(auto-)promotion

Sylvie Kleiman-Lafon, Portrait et célébrité au XVIIIe siècle : Laurence Sterne et Bernard Mandeville

Céline Duverne, Balzac, de l’aspirant dandy au colosse : représenter le corps du romancier

Ingrid Lacheny et Patricia Viallet, E. T. A. Hoffmann mis en images/en scène : (auto)représentations d'un auteur polycéphale, d'hier à aujourd'hui.

Emily Eells, Proust dans la chambre noire : portraits et photographies de l'auteur

Amélie Macaud, Les photographies d’auteur dans l’espace public : Charles Bukowski, de la promotion dans la presse écrite à l’adoration en ligne

Le portrait-manifeste

Charlotte Estrade, Portraits d’Ezra Pound : manifestes visuels et poétiques

Mário Vítor Bastos, Gertrude Stein, T. S. Eliot and Fernando Pessoa in Three Modernist Portraits

Sandrine Hyacinthe, Le critique d’art du XXe siècle, une figure auctoriale particulière. De la posture d’autorité à celle de subversion

Fictionnalisation du biographique

Elodie Le Beller, Le Portrait de Georges Rodenbach par L. Lévy-Dhurmer : du visage de l’écrivain à la vision de l’auteur

Nathalie Martinière, Portraying Conrad in Africa in the graphic novel Kongo by Tom Tirabosco and Christian Perrissin

Caroline Marie, The Many Faces of Virginia Woolf, Medusa, Sphinx, Convert, Celebrity, Prophetess, Professional in Post-2010 Iconotextual narratives by Gazier & Ciccolini, Bechdel, and Gillen & Andrade

Questions de genre

Claudine Giacchetti, Delphine de Girardin en trois portraits

Alexandre Burin, « Monsieur, JE JOUE MON PERSONNAGE” : Jean Lorrain, construire sa propre légende »

Alice Braun, The Four Janets: Finding Truth in Illusion

Archive et création

Ariane Carmignac, À Découvert ? Les figures de l’écrit, ou comment réussir à donner corps à la littérature : l’archive de G. Arici, photographe

Alice Piemme, Portraits d’auteurs : une expérience singulière