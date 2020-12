Revue thaêtre [en ligne], Chantier #5 : Machin la Hernie de Sony Labou Tansi : théâtre monstre

coord. Jean-Christophe Goddard et Julie Peghini,

mis en ligne le 8 décembre 2020., , 2020.

ISSN 26788373.

La revue thaêtre [en ligne] vient de faire paraître son dernier chantier consacré au texte de Sony Labou Tansi, Machin La Hernie, ainsi qu’à la mise en scène qu’en avait proposée Jean-Paul Delore en 2016, avec Dieudonné Niangouna dans le rôle de Martillimi Lopez. .

Associant grands entretiens, rencontres filmées, articles scientifiques et extraits du spectacle, ce chantier #5 s’intitule « Machin la Hernie : théâtre monstre » et est coordonné par Jean-Christophe Goddard (Université Toulouse Jean Jaurès) et Julie Peghini (Université Paris 8).

SOMMAIRE

Avant-propos

Jean-Christophe Goddard et Julie Peghini

I. LA NAISSANCE D’UN MONSTRE : DU TEXTE À LA SCÈNE

La naissance d’un monstre

Pour renommer le roman préféré de Sony Labou Tansi

Nicolas Martin-Granel

Avec l’aimable autorisation des Éditions de la Revue Noire

Jouer Martillimi Lopez

Retour sur Machin la Hernie de Sony Labou Tansi

Entretien avec Dieudonné Niangouna

« Se prendre le ventre avant la tête »

Entretien avec Jean-Paul Delore et Nicolas Martin-Granel

Vidéos

La figure du dictateur aujourd’hui :

Sony rattrapé par l’actualité ?

Jean-Paul Delore, Annie Le Brun, Nicolas Martin-Granel et Dieudonné Niangouna

Rencontre organisée en octobre 2017 au Tarmac (Paris)

Machin la Hernie aujourd’hui

Jean-Paul-Delore et Dieudonné Niangouna

Rencontre organisée en avril 2016 au Tarmac (Paris)

Machin la Hernie

Mise en scène de Jean-Paul Delore

Réalisation de Julie Peghini et image d’Arnaud Alain

En répétition

En représentation

II. MACHIN LA HERNIE À LA LUMIÈRE DES SCIENCES SOCIALES

Machin la Hernie : une afrodystopie

Joseph Tonda

Machin la Hernie : hybris et vicissitudes du ventre

Patrice Yengo

Sony et le théâtre des ombres

Jean-Christophe Goddard

III. POÉTIQUES ET POLITIQUES DE MACHIN LA HERNIE

La Hernie au sein du système extractiviste mondial :

proposition d’analyse syntaxique

Alice Desquilbet

Les mots frappés de Machin la Hernie contre la société du spectacle

Xavier Garnier

Le théâtre organique de Sony Labou Tansi

Julie Peghini