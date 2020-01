Revue musicale OICRM, vol. 6, no 2, janvier 2020, sous la direction de Michel Duchesneau

"Musicologie numérique. Vers de nouvelles frontières disciplinaires"

« Le présent numéro de la Revue musicale OICRM fait écho à la rencontre Épistémuse qui eut lieu à Montréal en septembre 2018 et qui portait le titre “Musicologies francophones. Nouvelles frontières disciplinaires et nouvelles technologies”. Épistémuse est un réseau international francophone (Belgique, France, Liban, Québec et Tunisie) piloté par Cécile Davy-Rigaud et Catherine Deutsch (Iremus, CNRS, France) et qui a pour vocation de réunir des chercheurs et des chercheuses travaillant sur l’histoire, l’historiographie et l’épistémologie de la musicologie, envisagée dans son acception la plus large, telle qu’elle est et fut pratiquée dans l’espace francophone. Lors de cette rencontre Épistémuse, il s’agissait de réfléchir sur la constitution et l’évolution du périmètre des musicologies francophones et sur les rapports qu’elles entretiennent avec les autres disciplines des sciences humaines et sociales (histoire, histoire de l’art, sociologie, ethnologie, anthropologie, psychologie, linguistique, sémiotique, études de genre, etc.), des sciences cognitives et des sciences exactes (mathématique, physique, acoustique, etc.) dans un contexte de développement des nouvelles technologies numériques. Les interventions ont permis de distinguer assez clairement deux grandes orientations : les technologies comme nouveaux outils pour la recherche (et la création) en musique et les technologies en musique comme objet de recherche. Si cette distinction n’a rien de très surprenant, elle a néanmoins permis de prendre conscience du remarquable élargissement que connaît la discipline en s’appropriant les nouvelles technologies. […] »

Sommaire

ARTICLES

La migration numérique d’une œuvre pionnière avec live electronics.

Mesa (1966) de Gordon Mumma

Jonathan Goldman, avec la collaboration de Francis Lecavalier et Ofer Pelz

Quelques propos sur les outils et les méthodes audionumériques en musicologie.

L’interdisciplinarité comme rupture épistémologique

Pierre Couprie

Les signes musicaux et leur étude par l’informatique.

Le statut épistémologique du numérique dans l’appréhension du sens et de la signification en musique

Christophe Guillotel-Nothmann

Musicologie pratique à l’ère des réseaux sociaux.

Le cas des notes de programme numériques de l’OSM au sein du paysage musical francophone

Justin Bernard

CONTRIBUTIONS LIBRES

The First Mirror inside the Contrapunctus 6 of the Art of Fugue by Johann Sebastian Bach (BWV 1080, 6)

Konstantinos G. Alevizos

Deux réécritures tragiques du mythe d’Orphée à l’âge classique.

Orphée de Louis Lully et Michel du Boullay (1690) et Orphée de François-Joseph de Lagrange-Chancel (1736)

Nathanaël Eskenazy

COMPTES RENDUS

Chanter, rire et résister à Ravensbrück. Autour de Germaine Tillion et du Verfügbar aux Enfers, dirigé par Marie-Hélène Benoit-Otis, Philippe Despoix, Djemaa Maazouzi et Cécile Quesney

Sophie Renaudin

Mozart 1941. La Semaine Mozart du Reich allemand et ses invités français, de Marie-Hélène Benoit-Otis et Cécile Quesney

Marc-André Roberge