« Musique en temps de pandémie » (Revue musicale OICRM, hors série, mars 2022)



« Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait l’état de pandémie mondiale de COVID-19. Deux ans plus tard, force est de constater que nous n’avons pas fini de prendre la mesure des effets sur le milieu musical de cette pandémie qui perdure. [...] Ce numéro spécial hors série – le premier publié par la Revue musicale OICRM – explore quelques-uns des enjeux soulevés par cette situation exceptionnelle. À travers des études de cas centrées sur le monde francophone (en particulier le Québec et la France), les textes qui le composent documentent l’impact de la pandémie de COVID-19 sur différents aspects de l’activité musicale, de la composition à l’interprétation en passant par la pédagogie musicale et la pratique musicale amatrice. Rédigés – et publiés – alors que la situation dont ils rendent compte est encore bien actuelle, les textes qui composent ce numéro émanent de recherches encore en plein développement ; en témoignent notamment les liens étroits entre les quatre articles et les deux notes de terrain, qui explorent des questions similaires sous des angles différents et complémentaires. »



https://revuemusicaleoicrm.org/rmo-hors-serie-2022/



ARTICLES



- Isabelle Héroux, Hélène Boucher, Catherine Tardif, Audrey-Kristel Barbeau, « Développement d’outils pour l’analyse des ressources numériques utilisées pour l’enseignement de la musique en contexte scolaire québécois pendant la pandémie »

- Frédéric Trottier-Pistien, « Mettre son chœur à distance. Ethnographie numérique du projet Chantons Ensemble »

- Anne-Sophie Riegler, « Le projet Confiné. Défis et ambiguïtés d’une œuvre musicale collaborative par temps de crise sanitaire »

- Louis Brouillette, « Les parodies de chanson liées à la covid-19. La version québécoise d’un phénomène mondial »

NOTES DE TERRAIN



- Hélène Boucher, Isabelle Héroux, Audrey-Kristel Barbeau, « Les impacts de la pandémie sur les pratiques en enseignement de la musique en contexte scolaire québécois »

- Caroline Barbier de Reulle, « Composer pour le cirque en période de pandémie. Les trouvailles de Frédéric Lebrasseur et de Machine de Cirque »