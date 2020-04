Revue musicale OICRM, vol. 7, no 1, avril 2020,

« Écrits de compositeurs et espaces médiatiques », sous la direction d'Emmanuel Reibel,

OICRM, 2020.

Extrait de l’introduction :

« Ce numéro réunit un ensemble d’articles tirés d’un colloque tenu à l’Université Lumière Lyon 2 en novembre 2018, avec le soutien de l’Institut universitaire de France (IUF). Il constitue également un contrepoint au Dictionnaire d’écrits de compositeurs en cours d’élaboration, qui rassemble actuellement plus de 60 chercheurs dans le cadre du programme Dictéco. Regroupant des types de textes très variés – allant des essais théoriques aux mémoires autobiographiques, et des préfaces de partitions aux notes de programmes –, ces écrits de compositeurs ont déjà donné lieu à d’importants travaux (Duchesneau, Dufour et Benoit-Otis 2013). Cette contribution entend pour sa part comprendre en quoi la parole et les propos des compositeurs se trouvent reconfigurés par l’avènement de l’espace médiatique depuis l’heure industrielle. Nos collègues littéraires ont déjà montré comment les journaux avaient pu, grâce à la mécanisation de leurs conditions de fabrication, abaisser leur prix d’achat, multiplier le nombre de leurs lecteurs, passer ainsi du statut de simple feuille d’opinion à celui de puissants médias ayant le pouvoir de façonner et de diffuser l’information, mais aussi de porter loin la voix de leurs rédacteurs dans une temporalité accélérée (Kalifa et al. 2011). Qu’en est-il de la parole des compositeurs au sein de ces nouveaux supports d’expression ? »

Sommaire du numéro :

ARTICLES

Investir les journaux à l’ère industrielle. Fatalité ou opportunisme ?

L’exemple de Berlioz (1830-1838)

Alban Ramaut

Susciter un vaste forum de discussions.

Les écrits de Wagner dans la presse allemande des années 1850

Jean-François Candoni

Orienter l’écoute et la réception.

La diffusion des préfaces aux poèmes symphoniques de Liszt dans les salles et la presse en Allemagne et en France (1850-1914) : une enquête préliminaire

Céline Carenco et Nicolas Dufetel

Solliciter la voix des compositeurs.

L’enquête de presse en France de la Première à la Seconde Guerre mondiale

Cécile Quesney

Rester en retrait de l’espace médiatique. Le cas Schreker

Aurore Flamion

La radio comme lieu pour écrire. André Boucourechliev au micro

Karine Le Bail

Les sites Internet de compositeur·rices ou la permanence des modèles d’écriture de soi

Irina Kirchberg et Federico Lazzaro

Investir les médias sociaux.

L’exemple des compositeurs du Cursus de l’Ircam (2017-2018)

Alexandre Robert

NOTES DE TERRAIN

Hector Berlioz et l’espace médiatique russe au XIXe siècle

Anastasiia Syreishchikova-Horn

Écrits de compositeurs, médias et publics dans les années 1930.

À propos des échanges sur le public de l’opéra entre Max d’Ollone et Charles Koechlin

Michel Duchesneau

Enjeux politiques et espaces médiatiques dans les écrits de compositeurs polonais

Stefan Keym

Les écrits de compositeurs dans les publications liées au Congrès pour la liberté de la culture (1952-1966)

Anne-Sylvie Barthel-Calvet

COMPTE RENDU

Musique et sorties de guerres (XIXe-XXIe siècles). Compte rendu du colloque international, 18-20 octobre 2018, Faculté de musique, Université de Montréal

Matilde Legault, Gabrielle Prud’homme et Alexandre Villemaire,

avec la collaboration d’Isabel Almario et de Nataliia Avramova

