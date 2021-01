Référence bibliographique : La Vie culturelle en 19**, 2021.

Un groupe international d’enseignants, d’auteurs et de lecteurs annonce la publication en ligne d’une revue trimestrielle pluridisciplinaire intitulée

La Vie culturelle en 19**,

Le premier numéro,consacré à l’année 1921, est en ligne sur ce site.

En guise d’éditorial (François Le Guennec)

Le triomphe des avant-gardes, Max Jacob en 1921 (Farah Zaïem)

D.H. Lawrence et la montée du fascisme en Italie (Benjamin Bouche)

Images de cirque, entre classicisme et avant-garde (Léa de Truchis de Varennes)

Une naissance du surréalisme : la purge de Barrès ou l’enjeu sacrifiel (Rodolphe Perez)

L’affaire Landru, un procès-spectacle qui a défrayé la chronique, une affaire aux échos culturels multiples (Sarra Khaled)

Comment lire les Cartes postales (François Le Guennec)

Une année, une affiche. Leonetto CAPPIELLO (1875-1942). Les Pâtes Baroni (1921). (Farah Zaïem)

----------------

Les numéros suivants devraient concerner les années 1922, 1923 et 1924.

La vie culturelle, c’est celle des spectateurs et des critiques au théâtre, au musée, au cinéma, (et au cirque) ; celle des auditeurs au concert et aux conférences (au Collège de France, par exemple) mais aussi dans les réunions politiques et à la Chambre. C’est la vie des libraires et de lectrices et des lecteurs, abonnés des journaux et des revues. C’est tout cela, mais ce qui intéresse la revue au premier chef, ce sont les liens qu’entretiennent ces petits évènements les uns avec les autres.

La Vie culturelle en 19** entend délivrer une vulgarisation de qualité, des informations exactes et précises pour des lecteurs curieux.