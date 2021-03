Revue Inter-textes, numéro 20 :

"Penser le roman avec Milan Kundera",

Laboratoire de Littérature Comparée, Université Aristote de Thessalonique, 2021.

ISSN: 22411186.

Rares sont les romanciers qui ont réfléchi autant que Milan Kundera sur l’art du roman : sa raison d’être et son histoire, son rapport à la modernité et aux autres genres littéraires. Qui plus est, cette réflexion va de pair avec sa conviction quant à la puissance gnoséologique du roman, à savoir sa capacité à explorer le monde concret de la vie. Le présent numéro de la revue Inter-Textes est consacré à la conception kundérienne de l’art du roman, telle qu’elle se dégage de son oeuvre critique et sa propre pratique romanesque. Les sept contributions interdisciplinaires rassemblées ici examinent les grands thèmes qui traversent la pensée kundérienne, dans le but de saisir sa pertinence et son originalité ainsi que de s’interroger sur ses limites. Parmi les sujets abordés par les participants/participantes, notons l’interrogation de Kundera sur la figure du romancier et les registres littéraires, la question du rapport entre son oeuvre fictionnelle et son oeuvre essayistique et ses affinités électives avec d’autres penseurs du roman, écrivains et théoriciens. Nous espérons que cette exploration de la réflexion kundérienne sur l’art du roman contribuera, de façon féconde, à la meilleure compréhension de celle-ci, de même qu’aux discussions autour de la place que son oeuvre critique occupe au sein des grandes théories du roman.

Ce projet ne se serait pas réalisé sans la motivation de plusieurs personnes. Nous tenons d’abord à remercier vivement les membres du comité scientifique pour leur aide précieuse et leur excellente collaboration : Martine Boyer-Weinmann, professeure de littérature contemporaine, Philippe Zard, maître de conférences en littérature comparée, et les deux professeures assistantes également spécialistes en littérature comparée, Ioanna Naoum et Martha Vassiliadi. Nos remerciements vont également aux contributeurs et contributrices qui ont répondu avec enthousiasme à notre appel. La révision des articles a été confiée à Andreas Papanikolaou ; qu’il en soit ici également remercié. Nous voulons aussi exprimer notre gratitude au Comité de Recherche de l’Université Aristote pour son soutien financier en cette période de crise.

EUGENIA GRAMMATIKOPOULOU

Professeure assistante (Section de Littérature)

Directrice du Laboratoire de Littérature Comparée

Département de Langue et de Littérature Françaises

CHRISTOS GROSDANIS

Chercheur postdoctoral (Section de Littérature)

Département de Langue et de Littérature Françaises