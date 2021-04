Revue d'histoire des sciences humaines, n° 37,

Wolf Feuerhahn (dir.), "Nommer les savoirs"

Parution le 13 mai 2021, 356 p., 24 euros

EAN13 : 9791035105938.

Les noms des savoirs sont souvent des boîtes noires que l'on manipule avec ingénuité. Pourtant, qu’ils forgent de nouveaux intitulés pour leurs pratiques savantes ou reprennent des dénominations existantes, les savants eux-mêmes y prêtent une grande attention. Étudier la façon dont on nomme et regroupe les savoirs permet de travailler sur leur émergence, les conditions de leur succès, leurs resémantisations invisibles ou les controverses qui les ont traversés. La dénomination et l’agrégation des savoirs sont indissociables de partitions, de découpages et de distinctions. À travers l’analyse des différentes épithètes feuilletant la « géographie » dans la France des XIXe-XXe siècles, on met par exemple au jour une histoire beaucoup moins unitaire que ne le voudraient les représentations autochtones. Souvent transnationaux, les cas étudiés témoignent des appropriations variées d’un même terme comme « enquête », « ethnopsychiatrie » ou le diptyque philologie/linguistique. Enfin, en s’arrêtant sur « behavioral sciences », « moral sciences », « Geisteswissenschaften » ou « sciences humaines » c’est l’objet même de la Revue d’histoire des sciences humaines qui se trouve interrogé.

Dossier

Wolf Feuerhahn

Prendre les noms des savoirs au sérieux [Texte intégral]

Martin Herrnstadt et Léa Renard

L’Enquête, entre science de l’État et thérapie sociale [Texte intégral]

Genèse et transformations d’une catégorie de la recherche empirique en Allemagne (années 1880 - années 1930)

Ku-Ming (Kevin) Chang

Philologie ou linguistique ? Réponses transcontinentales [Texte intégral]

Marie-Claire Robic

La géographie en ses épithètes et autres affichages [Texte intégral]

Scènes nationales et internationales (xixe siècle)

Wolf Feuerhahn

Moral sciences, Geisteswissenschaften (1795-1900) [Texte intégral]

Parcours transnationaux d’étiquetages savants

Serge Reubi

À quoi sert l’organisation des sciences ? [Texte intégral]

L’émergence de la catégorie « sciences humaines » en français (1880-1950)

Philippe Fontaine

Calling the Social Sciences Names [Texte intégral]

The Behavioral Sciences at the University of Chicago, 1923–1955

Alessandra Cerea

Georges Devereux et l’ethnopsychiatrie : fonder sa science et assurer sa consécration [Texte intégral]

 Document

L’essor actuel des sciences humaines [Texte intégral]

Conférence de M. Gabriel Le Bras, Professeur à la Faculté de Droit de Paris

Thomas Hirsch

Vers un « nouvel Adam » ? [Texte intégral]

L’enthousiasme savant de la Libération et les sciences humaines (1944-1948)

 Géographies académiques

Géographies académiques [Texte intégral]

Guillaume Mouralis, Camille Noûs et Nikola Tietze

Un « modèle » pour la LPR ? [Texte intégral]

Le système d’enseignement supérieur et la recherche en Allemagne

Pierre-Yves Lacour

Frédéric II fait des châteaux de sable [Texte intégral]

Le roi-philosophe, l’utilité des sciences et l’autonomie de la recherche (années 1770 – années 1780)

 Débats, chantiers et livres

Martin Strauss et Stephan Moebius

« Créer ensemble un nouveau champ d’études ». Entretien avec Stephan Moebius sur l’historiographie de la sociologie germanophone [Texte intégral]

Propos recueillis, traduits et annotés par Martin Strauss

Martin Strauss

D’un renouveau de l’historiographie de la sociologie germanophone : le Handbuch Geschichte der deutschsprachigen Soziologie [Texte intégral]

Stephan Moebius et Andrea Ploder (dir.), Handbuch Geschichte der deutschsprachigen Soziologie. Band 1: Geschichte der Soziologie im deutschsprachigen Raum, Wiesbaden, Springer VS (Springer Reference Sozialwissenschaften), 2018, 1 122 pages | Stephan Moebius et Andrea Ploder (dir.), Handbuch Geschichte der deutschsprachigen Soziologie. Band 2: Forschungsdesign, Theorien und Methoden, Wiesbaden, Springer VS (Springer Reference Sozialwissenschaften), 2017, 412 pages | Nicole Holzhauser, Andrea Ploder, Stephan Moebius et Oliver Römer, Handbuch Geschichte der deutschsprachigen Soziologie. Band 3: Zeittafel, Wiesbaden, Springer VS (Springer Reference Sozialwissenschaften), 2019, 106 pages

Béatrice Joyeux-Prunel

Aby Warburg au-delà du génie solitaire [Texte intégral]

Carole Maigné, Audrey Rieber et Céline Trautmann-Waller (dir.), La Kulturwissenschaftliche Bibliothek Warburg comme laboratoire, Revue germanique internationale, 28, 2018, 260 pages

Francine Muel-Dreyfus

Les sciences sociales face à Vichy. Le colloque « Travail et Techniques » de 1941, Isabelle Gouarné (éd.) [Texte intégral]

Paris, Classiques Garnier (Histoire des techniques), 2019, 334 pages

Jean-François Condette

Roland Krebs, Les germanistes français et l’Allemagne (1925-1949) [Texte intégral]

Paris, Sorbonne Université Presses, 2020, 350 pages

Sarah Rey

Marie Barral-Baron et Philippe Joutard (dir.), Lucien Febvre face à l’Histoire [Texte intégral]

Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2019, 420 page

