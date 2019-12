ResFuturæ, n° 14 :

"Présence de la science-fiction dans la bande dessinée d’expression française"

sous la direction d'Alain Boillat

La bande dessinée a en propre une capacité fabulatrice qui consiste à dessiner les contours d’artefacts technologiques et d’environnements urbains du futur, ou de mondes découverts par les pionniers de la conquête spatiale, en spéculant, à partir de ce qui existe, sur ce qui pourrait exister ou aurait pu exister, et à inscrire ces « visions » dans un récit qui tend à métaphoriser des enjeux de société. Ce numéro de ReS Futurae entend se concentrer sur certaines spécificités de la bande dessinée que l’on appelle communément « franco-belge », pour faire ressortir en quoi cette capacité fabulatrice est cruciale au sein de la science-fiction.

Alain Boillat Sept rencontres du 9e type entre un médium (la BD) et un genre (la SF)
Seven encounters of the ninth kind between a medium (bande dessinée) and a genre (science fiction)

Irène Langlet Le paysage spatial dans la bande dessinée de science-fiction
Spatial landscape in science fiction bande dessinée

Désirée Lorenz Super-héros et science-fiction française dans l'immédiat après-guerre
Super heroes and science fiction in immediate post-war France

Rémi Auvertin L'archéologue dans la bande dessinée de science-fiction francophone
The archaeologist in French speaking science fiction bande dessinée

Franck Thibault La parole de l'autre. La communication extra-terrestre dans la série « Valérian » de Christin et Mézières
The speech of the other. Extraterrestrial communication in the "Valérian" series by Christin and Mézières

Adrien Cascarino Les Méta-Barons, des cyborgs subversifs ?
The Méta-Barons as subversive cyborgs

Tessa Sermet Le Transperceneige et Snowpiercer : figuration, sas et espaces de transit(ion)
Transperceneige and Snowpiercer: figuration, liminality and transit(ion) spaces

Alain Boillat La science-fiction au prisme de l'intime : étude des séries Lupus et Aâma de Frederik Peeters (2002-2014)
Science-fiction through the prism of the intimate: Lupus and Aâma by Frederik Peeters (2002-2014)

EN DIRECT DE SCIENCE FICTION STUDIES Jay P. Telotte Hollywood sur la Lune : les « Scientifilms », les Pulps et l'imaginaire science-fictionnel
Hollywood on the Moon: "Scientifilm," the Pulps, and the SF Imagination

EN DIRECT DE FOUNDATION Chris Gavaler et Nathaniel Goldberg Les merveilles du scepticisme : René Descartes et les superhéros de comics
Marvels of Scepticism: René Descartes and Superhero Comics