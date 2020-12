Res Futurae, 16, 2020 :

Fictions de mondes possibles : les formes brèves de la science-fiction,

sous la direction de Jean Nimis et Yves Iehl.

Sommaire

Yves Iehl et Jean Nimis

Terres agglutinées, fragments de mondes possibles : les récits brefs de science-fiction [Texte intégral]

Yves Iehl

Les Novelettes astrales (1912) ou l’utopie subversive de Paul Scheerbart [Texte intégral]

Paul Scheerbart’s Astrale Novelletten (1912) : a subversive utopia

Raphaëlle Costa de Beauregard

Aelita (Iakov Protazanov, 1924) : la science-fiction à l’écran en question [Texte intégral]

Aelita (Jakov Protazanov, 1924) : questioning the screening of science fiction

Jean Nimis

Lemmings : le récit de science-fiction et le « vice de forme » [Texte intégral]

Lemmings : science fiction short stories and « inherent defect »

Sylvia Chassaing

Robots poètes chez Stanisław Lem : réflexions sur la nécessaire étrangeté de la langue littéraire en contexte soviétique [Texte intégral]

Poet robots in Stanisław Lem’s work : reflexions on the necessary strangeness of literary language in soviet context

Dominique Kunz Westerhoff

Toi, cyborg ? L’hybridation prothétique dans la nouvelle de science-fiction [Texte intégral]

You, Cyborg ? Prosthetic Hybridation in Science-fiction Short Stories

Michèle Soriano

« Monstreuses » : biotechnologies, figures et fictions féministes dans le récit bref de science-fiction [Texte intégral]

« Monstreuses » : Biotechnology, Figures and Feminist Fictions in Short Science Fiction Stories

Simon Bréan

L’altérité au prisme de la polytextualité : les artefacts science-fictionnels de Points chauds (Laurent Genefort) [Texte intégral]

The Other as seen through polytextuality : science fiction artifacts in Points Chauds (Laurent Genefort)

En direct de Science Fiction Studies

Connor Pitetti

Les usages de la fin du monde : L’apocalypse et la post-apocalypse en tant que modes narratifs [Texte intégral]

En direct de Foundation

Paul Graham Raven

Rhétorique de la futurité : scénarios, design fiction, prototypes et autres modalités évaporées de la science-fiction [Texte intégral]

The Rhetorics of Futurity : Scenarios, Design Fiction, Prototypes and Other Evaporated Modalities of Science Fiction

Comptes rendus

Irène Langlet

Répertoires visuels, matrices narratives : spéculations astronomiques et science-fiction [Texte intégral]

Yannick Rumpala

Quelques précisions et remarques à propos du compte rendu « Science-fiction et fin du monde » [Texte intégral]