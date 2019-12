Partie 3. Discuter l’entre-deux-langues

Anaïs Stampfli Raphaël Confiant et l’auto-traduction, de la traduction-outil à la création littéraire [Texte intégral] Raphaël Confiant and the Self-translation: From Translating-tool to Creating

Ridha Boulaâbi De Tayeb Salih à Abdelwahab Meddeb : Saison de la migration vers le Nord ou vers l’orientalisme ? [Texte intégral] From Tayeb Salih to Abdelwahab Meddeb: Saison de la migration vers le Nord or Towards Orientalism?