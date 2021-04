Quaestiones Romanicae VIII, 1-2 / 2020

Szeged, JatePress, 2020, 1144 p.,

Université de l'Ouest de Timișoara, Centre d'études romanes de Timișoara CSRT, Roumanie, 2021.

ISSNL 24578436.

Le VIIIe numéro de la revue Quaestiones Romanicae a consacré ses travaux à la thématique des symbioses et des spécificités manifestées dans la Romania: c'est la problématique extrêmement riche de l’homme roman, dans son acception complexe, un visage tourné vers le passé et l’autre, polymorphe et polyvalent, vers la modernité.

À part la métamorphose de la latinité en la romanité, la propagation de la langue, de la culture et de la civilisation latines dans le territoire de l’Empire Romain a favorisé la cristallisation des traits distinctifs, propres à chaque province romaine de l’ancien Empire. Le long de leurs essor et connexions de longue durée, on voit s’affirmer les langues, les littératures, l’art, l’histoire et la religion dont les spécialistes ont parfois contradictoirement expliqué les ressorts qualitatifs. Malgré ces spécificités, il y a nombre de similitudes et d’invariants, dus soit à une souche commune, soit aux influences romanes mutuelles.

Les sections de la revue:

langue et littérature latines ; langue et littérature roumaines ; langue et littérature françaises ; langue et littérature italiennes ; langue et littérature espagnoles ; histoire, art et religion; bibliothéconomie; musique et théâtre.

L’intégralité du numéro peut être consultée en ligne :

Quaestiones Romanicae VIII | Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (uvt.ro)

D’autres informations sur la revue :

Qvaestiones Romanicae | Colocviul Internaţional Comunicare şi cultură în Romània europeană (uvt.ro)