Numéro inaugural de la revue L'Oiseau bleu



Dossier thématique : Naître et renaître dans les fictions pour la jeunesse







Introduction



Bochra CHARNAY et Thierry CHARNAY, Univ. Lille, EA 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France



- « Le don et le contre-don des fées à la naissance » : entre tradition et fiction



Thierry CHARNAY Univ. Lille, EA 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France.



- Le nouveau-né substitué : le changelin entre féeries, mythe et roman pour la jeunesse



Bochra CHARNAY, Univ. Lille, EA 1061 – ALITHILA – Analyses Littéraires et Histoire de la Langue F-59000 Lille, France.



- Naissances (dé-) programmées



Esther LASO Y LEÓN, LIJEL (UAM) Université d’Alcalá, Espagne.



- Être – ou n’être pas – fille-mère : choisir et renaître à soi-même dans le roman pour adolescent.e.s



Élodie BOUYGUES, Université de Franche-Comté.



- Noël en scène, de Léon Chancerel à Jean-Louis Foncine



Laurent DÉOM, Univ. Lille, ULR 1061 - ALITHILA - Analyses Littéraires et Histoire de la Langue, F-59000 Lille, France.



- On ne naît pas héros, on le devient. (Re)naissances du lecteur comme personnage dans les fictions à embranchements



Laurent BOZARD, Haute École de la Province de Liège, Belgique.



- L’Écume de l’aube, la première aventure de Yoko Tsuno ou comment naît un personnage de bande dessinée



Benoît GLAUDE, FNRS – Université catholique de Louvain.



- Naître ailleurs et autrement : Solitaire à l´infini de Josée Plourde



Květuše KUNESOVA, Université de Hradec Králové, République tchèque.



- Quand la peluche s’en mêle – après la guerre, une nouvelle vie



Marcela POUČOVÁ, Université Masaryk, Brno, République tchèque.



- Quand Brisco devient Fenris : mort symbolique et renaissance dans Le Chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourlevat



Alizon PERGHER, TELEM, Université de Bordeaux.





Recension



- Jean-Loïc Le Quellec et Bernard Sergent, Dictionnaire critique de mythologie, CNRS Éditions, 2017.



Thierry CHARNAY, Univ. Lille, ULR 1061 -ALITHILA -Analyses Littéraires et Histoire de la Langue. F-59000 Lille, France.



- Christiane Connan-Pintado et Gilles Béhotéguy (dir.), Littérature de jeunesse au présent (2), Genres graphiques en question(s), Presses

universitaires de Bordeaux, « Études sur le livre de jeunesse », 2020.



Thierry CHARNAY et Bochra CHARNAY, Univ. Lille, ULR 1061 - ALITHILA - Analyses Littéraires et Histoire de la Langue. F-59000 Lille, France.





Varia





- Mais qui était Mme D’Aulnoy, l’auteur de « L’Oiseau bleu » ?



Marie-Agnès THIRARD, Univ. Lille, ULR 1061 - ALITHILA - Analyses Littéraires et Histoire de la Langue. F-59000 Lille, France.



- La métamorphose dans Rhinocéros d’Eugène Ionesco entre imaginaire et absurde



Faouzi HORCHANI, Université de Gabès, Tunisie.







« Oiseau Bleu, couleur du Temps, vole vers nous promptement ! »