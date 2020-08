Philippe Sabot, Bernard Sève et Lucien Vinciguerra Lire : introduction [Texte intégral]

Létitia Mouze Lecture et mémoire dans le Phèdre : Platon contre « Barthes et al. » – to the happy few [Texte intégral] Reading and memory in the Phaedrus: Plato against "Barthes et. al." – to the happy few

Alberto Fabris Textes, lecteurs et machinæ mnémotechniques dans la philosophie de Giordano Bruno [Texte intégral] Texts, readers and mnemotechnics’ machinæ in Giordano Bruno’s philosophy

Armel Mazeron Le lisible et le visible selon Lessing [Texte intégral] Readable and Visible according to Lessing

Samuel Lelièvre Lecture, esthétique, et refiguration dans l’herméneutique ricœurienne [Texte intégral] Reading, Aesthetics, and Refiguration in Ricœur’s Hermeneutics

Aurélien Djian L’idée d’une science littéraire et la phénoménologie de la lecture [Texte intégral] Phenomenology of Reading and the Idea of a Literary Science

Alain Lhomme Peut-on lire sans interpréter ? Réflexions sur la lecture et l’analyse des textes philosophiques[Texte intégral] Can we read without interpreting? Some thoughts about reading and construing philosophical texts

Stanislas Kuttner-Homs Le texte en 3D : lire l'architecture des ekphraseis de bâtiments dans la littérature grecque antique et byzantine. Les exemples de Lucien, Procope, Photios, Mésaritès [Texte intégral] 3D Texts: reading and performance of Ancient and Byzantine ekphraseis of buildings (Lucian, Procopius, Photius, Mesarites)

Lucien Vinciguerra Lectures mathématiques : sédimentation, réactivation ou partage ? [Texte intégral] What happens when we read a mathematical text? Reactivation or delimitation?