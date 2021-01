C. Kullberg, Lire l’Histoire générale des Antilles de J.-B. Du Tertre: Exotisme et établissement français aux Îles (1625-1671)

Christina Kullberg

Lire l’Histoire générale des Antilles de J.-B. Du Tertre:

Exotisme et établissement français aux Îles (1625-1671),

Brill/Rodopi, collection "Francopolyphonies", 2021.

EAN13 : 9789004434547.

Cette étude propose d’examiner les ramifications historiques de l’exotisme à partir d’une lecture critique de l’ Histoire générale des Antilles (1654/1667-71) écrite par le missionnaire dominicain, Jean-Baptiste Du Tertre. En procédant d’une analyse littéraire, notre étude suggère une reconfiguration de l’exotisme basée à la fois sur la théorisation contemporaine et sur le contexte historique et l’esthétique de l’époque. Notre travail se veut donc à la fois théorique en offrant une analyse critique des différentes orientations de l’exotisme ; et historique, en présentant une lecture approfondie d’une œuvre dont l’importance est considérable aussi bien pour l’histoire de la littérature française et antillaise que pour l’histoire de l’anthropologie. À cet égard, cette étude fournira aussi une exploration de la toute première colonisation française des îles et de la manière dont elle a été représentée.

Disponible en ligne, en free open access:

DOI: https://doi.org/10.1163/9789004434967