Sommaire du n° 11 :







« L’uchronie »



Articles réunis par Frédéric Briot



Numéro réalisé par Fiona McIntosh-Varjabédian et Alison Boulanger, en collaboration avec Thomas Barège, Guillaume Cousin, Catherine Dumas, Clarisse Evrard et Chloé Perrot







1. L’uchronie au XVIIe siècle ?



Delphine Amstutz (Université de Paris-Sorbonne), « Polexandre (732-1632) : repentirs uchroniques »



Aurélie Bonnefoy-Luchéry (Université Paul Valéry-Montpelliers 3), « Les Historiettes de Tallemant des Réaux : cabinet d’uchronies miniatures »







2. Uchronies contemporaines et regards critiques sur les récits fondateurs



Maria Graciete Besse (Université de Paris-Sorbonne), « La tentation de l’uchronie dans Le siège de Lisbonne de José Saramago : histoire d’un dédoublement »



Gwennaël Gaffric (Université Jean Moulin-Lyon 3), « Par-delà les mers de l’Ouest : de l’usage uchronique de Zheng He »



Hemlata Giri-Loussier (Université d’Aix-Marseille), « Et si les vaincus avaient leur mot à dire… Écritures alternatives des mythes indiens »







3. Uchronie et conquête planétaire



Ivan Burel (Université de Lille), « « Tout devenait grand dans ce siècle. » Napoléon Bonaparte, agent de la fin de l’histoire et fondateur de l’histoire, dans Napoléon apocryphe de Louis Geoffroy »



Emiliano Marra (Université de Trieste), « Mussolini dans les uchronies italiennes », traduit de l’italien par Éric Vial



Myriam Tsimbidy (Université de Bordeaux-Montaigne), « Le portrait d’un tyran : Havelock Vétérini dans Le Disque-monde de Terry Pratchett »