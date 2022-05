Qu’est devenu le livre ? Qu’est devenu le monde de l’édition, celui des imprimeurs, des fondeurs de caractères, des… lecteurs ? C’est ce à quoi voudrait répondre le numéro 25 de la Revue de la Bnu, interrogeant aussi bien le phénomène des boîtes à livres urbaines que les artistes qui utilisent le livre comme un pur objet, ou encore des graphistes et typographes contemporains. Car l’imprimerie fait toujours partie de notre quotidien, et tout ce qui est à lire ne se trouve pas forcément dans un livre… Partez à la découverte des mutations de l’écrit !

Sommaire (revue hébergée sur OpenEdition Journals) :

Le dossier : La fabrique du livre, pérennité et mutations



Conserver / faire vivre une tradition

Laurine Sandoval et Marielle de Vaulx : Le Centre Gutenberg, un projet de l’Espace Européen Gutenberg

Pascal Fulacher : L’Imprimerie nationale : entre passé et avenir

Gwenaël Citerin et Sarah Lang : Entretien avec Jean Alessandrini

Pascal Fulacher : L’AEPM : un réseau international consacré au patrimoine graphique



Les institutions d'enseignement

Magalie Gaschy, Bettina Muller et Jean-Claude Spitz : Le lycée Gutenberg : enseignements et projets

Laurence Bedoin et Erell Guillemer : Les visages du livre : regards contemporains depuis l’école Estienne

Thomas Huot-Marchand : La recherche par le dessin à l’Atelier national de recherche typographique de Nancy



Mutations et ruptures

Claudia Krink et Volker Wittenauer : Quand le livre devient œuvre d’art : LibrARTy, une exposition de la Badische Landesbibliothek

Claude Poissenot : Le livre imprimé entre repli et persistance

Emmanuel Grandjean, Maxime Plescia-Büchi, Emmanuel Rey et Oceane Torti : Swiss Typefaces : le récit d’une aventure éditoriale



L'objet

Bernard de Clairvaux, de la rue à l’atelier, ou was man beim Schlendern in Frankfurt-am-Main finden kann



L'inédit

Une lettre autographe de Georges Rouault de 1941