L'Entre-deux, n° 6

Textes & Cultures, 2019.

EAN13 : ISSN25527665.





Ce sixième numéro accueille trois dossiers qui, quoique portant sur des aires géographiques et des époques différentes, témoignent de la richesse des réflexions que peut susciter la question de l’entre-deux.



Intitulé « Le prosimètre au XVIIe siècle, un ‘ambigu de vers et de prose’ », le premier dossier, coordonné par Claudine Nédelec (U. d’Artois) et Marie-Gabrielle Lallemand (U. de Caen Normandie) propose une réflexion sur le mélange de vers et de prose dans la littérature du XVIIe s. Les contributions s’attachent à la forme que prennent ces interactions, à leurs caractéristiques, leur signification et leurs fonctions, notamment à partir de problématiques d’ordre éditorial, esthétique ou idéologique.

Introduction

Marie-Gabrielle LALLEMAND et Claudine NÉDELEC

Le prosimètre dans la théorie poétique

Claudine NÉDELEC

Prosimètre et roman

Marie-Gabrielle LALLEMAND

Humour et style poétique dans le prosimètre pastoral de la fin de la Renaissance

Suzanne DUVAL

Prosimètre et polémique religieuse

Pascal DEBAILLY

Un « ambigu » en quête d’un genre éditorial. Le prosimètre dans les recueils collectifs de pièces (1650-1670)

Miriam SPEYER

Des lettres mêlées : pratiques du prosimètre dans les romans épistolaires du Grand Siècle

Caroline BIRON



Coordonné par Lise Demeyer et Florence Toucheron (U. du Littoral Côte d’Opale), le deuxième dossier porte sur les « Représentations de la mer dans le monde hispanique (XVIe-XVIIIe s.) ». Analysé selon une approche littéraire ou historique, l’élément marin révèle ici diverses facettes de la production hispanique de l’époque coloniale, en se parant d’une symbolique reflétant la perméabilité des frontières, exprimant les déconvenues des naufragés, la peur ou la mélancolie, et portant aussi la marque des conflits politiques ou religieux.

Introduction

Lise DEMEYER et Florence TOUCHERON

Représentations et rôle actantiel de la mer dans plusieurs romans rioplatenses de la découverte et de la conquête

Romain MAGRAS

La mer et l’imagerie marine dans la poésie lyrique espagnole du XVIe siècle

Christine OROBITG

Creación del espacio marítimo en El grao de Valencia de Lope de Vega

Claudine MARION-ANDRÈS

Les représentations de la mer dans les épisodes morisques du Quichotte : une poétique de la modernité

Marine ANSQUER

La fe que llega desde el mar: simbología religiosa en las conquistas del norte de África en la época moderna

Lidwine LINARES

Cádiz y el mar a través de la narrativa testamentaria.

Gloria de los Ángeles ZARZA RONDÓN



Le troisième dossier, coordonné par Sandrine Marchand (U. d’Artois), est consacré à la littérature taïwanaise. Intitulé « Cultures de l’océan et de la terre : l’écolittérature à Taïwan » il présente, sous l’angle de l’écocritique, le rapport au monde et à la nature de divers auteurs contemporains, qui abordent avec une sensibilité et une vision marquées par la multiculturalité et le multilinguisme, des questions de type littéraire, linguistique, social ou identitaire.

Introduction

Sandrine MARCHAND

Marginalités, hybridités, minimalismes : bousculement des genres dans les micro-fictions de Walis Nokan

Coraline JORTAY

L’insulaire, l’océanique et les tropismes identitaires dans la littérature taïwanaise : itinéraire d’écriture et paysage littéraire de Syaman Rapongan

Chien-hui WANG

Histoire, paysage et vivants dans l’œuvre de Wu Ming-yi

Gwennaël GAFFRIC

Littérature taïwanaise et autisme

Julie LELEU

Voyage intérieur d’un homme Tao en quête d’identité : l’écriture océanique de Syaman Rapongan

Charlène HENRY