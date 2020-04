Kinéphanos, 2020 : "Écologies de l'immersion"

EAN13 : ISSN1916985X.

En libre accès: https://www.kinephanos.ca/2020/ecologies-de-limmersion/.

Sommaire

Immersion for Entangled Audiences:

The Nonhuman World and Affective Patterning in Narrative Experiences

MARCO CARACCIOLO

Ghent University

Shimmer et Chimère.

Genre, transe et rimes à l’ère de l’anthropocène dans Annihilation de Jeff Vandermeer et Alex Garland

CLÉMENT HOSSAERT

Université de Montréal

Immersion sous contrainte et écologie des territoires hostiles dans la série Metro:

enjeux ludiques et affectifs de la pratique vidéoludique en milieu post-apocalyptique

GUILLAUME BAYCHELIER

Université Bordeaux Montaigne

Incorporation et écologie sonore vidéoludiques :

la marche sonore comme outil d’analyse

CHARLES MEYER

Université Panthéon-Sorbonne – Paris 1 & OMNSH

Éléments naturels et espaces immersifs dans les œuvres de Doug Aitken à l’ère de l’Anthropocène

MARIE-LAURE DELAPORTE

Université Paris Nanterre

Les modalités de captation d’attention dans l’art immersif à l’ère de l’anthropocène

MEHREZ ABASSI

Université Aix-Marseille