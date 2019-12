Itinéraires. Littérature, textes, cultures, n° 2019-2 et 3,

« Corps masculins et nation : textes, images, représentations »,

Université Paris 13, Pléiade (EA 7338), 2019.

Sous la direction de Sergio Coto-Rivel, Cécile Fourrel de Frettes et Jennifer Houdiard.

En ligne et en accès ouvert : https://journals.openedition.org/itineraires/6246

Depuis une dizaine d’années les études sur le genre et les masculinités gagnent de la place dans le paysage académique français, malgré l’opposition de ceux qui dénoncent une manipulation idéologique de la part des universitaires, dans le but de défaire le genre organisant les modes de fonctionnement sociaux et les rapports de domination. Dans ce contexte de remise en cause des luttes pour l’égalité femmes-hommes et pour les droits des personnes LGBTIQ, ce numéro double d’Itinéraires entend proposer un point de vue critique sur nos sociétés contemporaines pour faire émerger différentes approches de ce que l’on place traditionnellement sous le terme de « masculinité ». Tout en favorisant une démarche interdisciplinaire, qui permet de mettre en regard des productions littéraires et iconographiques de différentes aires géographiques et linguistiques, ce dossier se centre sur un aspect essentiel dans le processus de construction du masculin : le rapport au corps et le lien avec la nation.

Sommaire

Sergio Coto-Rivel, Cécile Fourrel de Frettes et Jennifer Houdiard

Les corps des hommes, le corps de la nation – Introduction



Le corps viril des héros de la nation



Mélanie Texier

A man’s world : incorporation langagière à la Légion étrangère

Sophie Bonadè

« I Am Gotham » : identification du superhéros et de la ville dans les comic books Batman

Sarah Porcheron

Du caudillo à l’homme au foyer : la déconstruction de la virilité dans le roman El Conspirador (1892) de Mercedes Cabello de Carbonera



Les enjeux de la féminisation du masculin



Jean-Christophe Corrado

Les amours d’Hitler et de Jeanne d’Arc : les représentations sexualisées de la France et de l’Allemagne dans Pompes Funèbres de Jean Genet



Maria Chiara Gnocchi

Crise de la masculinité et fluidification des oppositions de genre à travers deux récits français de la Grande Guerre



Delphine Peiretti-Courtis

Corps noirs, virilité et pouvoir dans la littérature médicale à l’époque coloniale



Résistances masculinistes

Pierre Damamme

L’horreur du féminin dans le cycle des Jeunes Filles d’Henry de Montherlant, ou comment on émascule la France



Évelyne Coutel

Un cinéma viril pour une Espagne virile : le combat de Nuestro Cinema (1932-1935)



Viria Delgadillo

Performances of Gender in Revolutionary Contexts: The Case of Nicaragua



Masculinité, norme et hégémonie



Robin Hopquin

L’homme politique comme figure paternelle dans les films français des années 2000



Jules Sandeau

Spencer Tracy et la reconfiguration de la masculinité hégémonique américaine après la Grande Dépression



Brigitte Bastiat

Faire corps avec la « nation » en Irlande du Nord : violence et réconciliation dans quatre pièces d’Owen McCafferty

Masculinités transgressives



Emmanuel Le Vagueresse

Los placeres ocultos (1977) d’Eloy de la Iglesia : un manifeste contre l’hétérocentrisme au tout début de la transition démocratique espagnole



Georges Letissier

L’œuvre du romancier Alan Hollinghurst : contre-épopée anglaise et généalogie d’une culture alternative



Juliette Ledru

Queer and Asian: Redefining Chinese American Masculinity in The Wedding Banquet (Ang Lee, 1993) and Red Doors (Georgia Lee, 2006)



Varia

Stefano Genetti

La scène, l’écran : questionnements identitaires et tensions du désir dans Tom à la ferme de Michel Marc Bouchard et de Xavier Dolan

Illustr. : Vinicius Vilela, Men’s Black Curly Hair, 2019. Source : Pexels.